El VAR llamó al árbitro Jalal Jayed para revisar un leve contacto entre el defensa alemán Waldemar Anton y el portero paraguayo Orlando Gill, y, de forma controvertida, anuló el gol.

El partido llegó a los penaltis y Kai Havertz, que había igualado el gol de Julio Enciso en el 42 al rematar de cabeza un centro de Florian Wirtz tras el descanso, falló el primer lanzamiento. El suplente Nick Woltemade también falló, concediendo a Paraguay dos opciones de avanzar, pero Antonio Sanabria envió su tiro fuera y Manuel Neuer detuvo el de Fabián Balbuena.

El drama continuó: Tah envió su penalti por encima del larguero, y Paraguay tuvo otra oportunidad que aprovechó gracias a José Canale, clave al repeler los ataques alemanes durante los 120 minutos previos.

A continuación, GOAL califica a los jugadores alemanes que participaron en Foxborough, donde la «Die Mannschaft» perdió por primera vez una tanda de penaltis en un Mundial.