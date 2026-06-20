Alemania sufrió para reaccionar ante una Costa de Marfil que defendió con firmeza y amenazó con contraataques liderados por Diomande y Amad Diallo. Sin embargo, el equipo de Julian Nagelsmann igualó en el 68: Amiri centró y Undav, otro suplente, marcó de volea.

Costa de Marfil falló el golpe final cuando Pépé asistió a Adingra, quien, en vez de rematar de primera, controló y pagó caro su error. En el 94, Nmecha lanzó un pase profundo y Undav, como era de esperar, marcó su tercer gol en dos partidos y se confirmó como el ‘super-suplente’ del torneo.

A continuación, GOAL califica a todos los jugadores alemanes que saltaron al campo en Toronto...