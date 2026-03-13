«¡Va demasiado bien!» El Bayern de Múnich es aclamado como «el mejor equipo de Europa» mientras una leyenda del club elogia las esperanzas de Harry Kane y compañía de ganar la Liga de Campeones

A pesar de la goleada por 6-1 al Atalanta, Kahn sigue siendo un «fanático de los retos» y le preocupa que el camino haya sido demasiado fácil para la plantilla actual. «Lo único, y siempre soy un fanático de los retos, es que todo me está yendo demasiado bien en este momento. Casi demasiado bien; todo va como un reloj», advirtió. Aunque no llegó a garantizar un trofeo, su veredicto fue claro: «No diría que el FC Bayern ganará fácilmente la Liga de Campeones; no es así. Pero, en este momento, para mí, son el mejor equipo de Europa, por la forma en que juegan al fútbol».