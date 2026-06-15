Uruguay sufre múltiples retrasos en los vuelos por problemas burocráticos en vísperas de su primer partido del Mundial de 2026 contra Arabia Saudí

El viaje de la selección uruguaya de Playa del Carmen a Miami fue caótico. El primer vuelo, programado el domingo de Cancún a Fort Lauderdale, se canceló por errores administrativos. Un segundo avión finalmente despegó, pero llegó con varias horas de retraso a las citas con la prensa.

La AUF culpó a los organizadores del torneo y, durante el primer retraso, emitió un comunicado: «Por problemas ajenos a nuestra voluntad, se ha retrasado la salida de México. La selección descansa en el hotel. La nueva hora de salida fijada por la FIFA es las 16:15». La frustración dentro de la concentración era evidente, hasta el punto de que las cuentas de redes sociales de la selección uruguaya llegaron a compartir un mensaje de 2010 de Diego Forlán en el que se quejaba de problemas de viaje similares en Sudáfrica, afirmando: «Increíble, un día antes de que empiece el Mundial, y el vuelo chárter lleva una hora de retraso... ¿A quién hay que culpar...? ¡¡¡Arriba Uruguay!!!».



