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Unai Emery suena como candidato al banquillo del Real Madrid tras conocerse su malestar en el Aston Villa
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Emery sube en la lista de candidatos del Madrid
La directiva del Real Madrid busca un nuevo entrenador y ve a Emery como firme candidato para liderar la próxima etapa del club. Según talkSPORT, Florentino Pérez y la directiva madridista valoran al técnico de 54 años como alternativa a Arbeloa.
Su cotización es máxima tras su etapa en el Villa, donde desde 2022 mantiene al equipo entre los cinco primeros de la Premier gracias a su disciplina táctica y acierto en los fichajes, tal como hizo en Sevilla y Villarreal.
- AFP
Mourinho también es candidato para volver al Bernabéu.
José Mourinho podría regresar a Madrid. El técnico portugués dirigió al club entre 2010 y 2013, ganó tres títulos, incluida la Liga, y rivalizó con el Barcelona de Pep Guardiola.
Ahora dirige al Benfica, aunque su contrato incluye una cláusula de rescisión.
McCoist responde a los rumores sobre Emery
Al comentar la noticia en el programa «talkSPORT Breakfast», el exentrenador del Rangers Ally McCoist admitió que le daría mucha pena que Emery se fuera de Inglaterra. «Voy a ser sincero contigo, no quiero que se vaya», dijo McCoist. «Me encanta, me gusta todo de él... En Villa Park estarían devastados si se fuera, pero mi lado travieso quiere verlo lidiar con Mbappé y Vinicius».
Su palmarés lo hace perfecto para los grandes banquillos y añadió: «Sería muy interesante; no sorprende que suene para el Madrid, es de primera». Ayer perdió 2-1 con el Tottenham y seguro que le decepcionó, pero ¿por qué no iba a sonar para el Madrid? Lo ha demostrado en todos los niveles, salvo en el Arsenal. Ha sido fantástico, pero quiero que se quede».
- AFP
El increíble impacto de Emery en Villa Park
En la primera temporada de Emery, el Villa acabó séptimo y se clasificó para la Liga de Conferencias, volviendo al fútbol europeo tras años ausente.
Un año después obtuvo el billete para la Liga de Campeones, llevando al club a la máxima competición europea por primera vez desde 1983. Emery llevó al equipo hasta cuartos de final, donde cayó ante el París Saint-Germain, que luego se proclamó campeón. Ahora aspira a la final de la presente Europa League, aunque pierde 1-0 en la ida de semifinales contra el Nottingham Forest a la espera de la vuelta.