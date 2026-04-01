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Donnarumma, VasiljImago Images / Anadolu Agency

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Una vergüenza para el fútbol... Las críticas se ciernen sobre Donnarumma tras el fracaso de Italia

Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Bosnia and Herzegovina vs Italy
Bosnia and Herzegovina
Italy
G. Donnarumma
N. Vasilj

Una actuación extraña del portero del Manchester City

Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y de la selección italiana, ha sido objeto de numerosas críticas tras su actuación durante la tanda de penaltis contra Bosnia y Herzegovina en la final de la repesca para el Mundial de 2026.

La selección italiana volvió a fracasar en su intento de romper la maldición de la clasificación para el Mundial, tras caer en casa de Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis (4-1), tras empatar (1-1) en el partido disputado ayer martes por la noche, en la final de la repesca para el Mundial de 2026.

Con ello, la selección italiana no logra clasificarse para las tres últimas ediciones del Mundial, tras las de 2018 y 2022, por lo que la Azzurri deberá esperar otros cuatro años para volver al Mundial, mientras que la selección de Bosnia y Herzegovina se clasifica por segunda vez en su historia.


  • Una medida sin precedentes

    Donnarumma realizó una actuación magnífica durante todo el partido y detuvo numerosos disparos difíciles, pero antes de que Italia quedara eliminada del Mundial, la tanda de penaltis fue escenario de unas extrañas escenas entre los dos porteros.

    Donnarumma estaba en la línea jugando con la hoja del portero de Bosnia y del St. Pauli, Nikola Vasić, en el momento en que Pio Esposito, el primero en lanzar el penalti para Italia, se acercó al punto de penalti y disparó el balón por encima del larguero. 

    Esa hoja de referencia, en la que figuraban los nombres de todos los delanteros italianos y sus ángulos preferidos, quedó claramente dañada después de eso; es evidente que Donnarumma intentó romperla, pero al parecer los guantes del portero se interpusieron en su camino.

    El comentarista de DAZN, Mario Riker, se percató de inmediato de la artimaña del guardameta de 27 años. Durante la retransmisión en directo, comentó: «¿Ha roto Donnarumma la hoja ahora? Creo que le ha echado un vistazo él mismo». 

    Mientras tanto, cuando Vasili se dio cuenta de lo que le había pasado a su papel, perdió los nervios y se abalanzó sobre su rival. El árbitro francés Clément Turpin tuvo que intervenir y le mostró una tarjeta amarilla al portero del St. Pauli por sus protestas. 

    Pero Donaruma, que ya había recibido una tarjeta amarilla anteriormente durante el partido, salió impune. 

    «Este tipo es una vergüenza para el fútbol: ¡la acción sin precedentes e injusta de Donnarumma durante la tanda de penaltis!». Este fue el comentario de SportsSport, el mayor portal deportivo de Bosnia y Herzegovina.

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  • Gianluigi Donnarumma Getty

    Donnarumma se libra de la expulsión

    Donnarumma estuvo a punto de recibir una tarjeta roja en más de una ocasión. En el minuto 41, tras la expulsión de Alessandro Bastoni, Donnarumma se enzarzó en un forcejeo con el jugador rival Amar Dedić, lo que provocó un ligero golpe en la cabeza. 

    Sin embargo, Donnarumma no recibió ninguna tarjeta amarilla hasta el minuto 81, poco después de que Haris Tabaković marcara el gol del empate; el motivo exacto no quedó claro en las imágenes de televisión.

    Y eso no fue todo: incluso tras el pitido final, Donnarumma siguió siendo el centro de atención al enzarzarse en una discusión con Edin Džeko, quien en ese momento llevaba un vendaje en el hombro.

    Italia acabó perdiendo, y Donnarumma no logró detener ningún lanzamiento de penalti, mientras que la Azzurri solo anotó uno.

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