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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Una valoración impactante del arbitraje del partido entre el Atlético y el Barcelona

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
España

El Barcelona se llevó una emocionante victoria por 2-1 ante el Atlético de Madrid, su anfitrión, el sábado por la noche, en la jornada 30 de la Liga española.

El Barcelona, líder de la Liga, amplió a 7 puntos la ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Real Madrid, tras la derrota de los blancos ante el Real Mallorca. 

Por su parte, el Atlético de Madrid se queda con 57 puntos en cuarta posición.

El partido fue arbitrado por Busquets Ferrer, quien recibió una valoración impactante por parte del sitio web «Archivo VAR», especializado en arbitrajes.

«Archivo VAR» otorgó a Bosquets Ferrer un 2 sobre 10 tras arbitrar de forma deficiente el encuentro entre el Atlético y el Barça.

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    La tecnología de vídeo interviene para corregir los errores de los árbitros

    Según «Archivo Far», Busquets Ferrer no está pasando por su mejor momento en cuanto a rendimiento, lo que volvió a quedar patente con una serie de errores que el VAR tuvo que corregir.

    Ferrer mostró ocho tarjetas amarillas, pero pasó por alto algunas faltas claras, dando la impresión de estar desorientado y de no estar a la altura requerida.

    El partido contó con dos jugadas polémicas, y en ambas fue necesaria la intervención del VAR para corregir la decisión inicial de Busquets Ferrer. 

    La primera situación se produjo en la primera parte, cuando Nicolás González, que ya tenía una tarjeta amarilla, derribó a Yamal, impidiéndole una clara ocasión de gol, lo que requería una tarjeta roja directa, y no una segunda tarjeta amarilla.

    La segunda situación se produjo en la segunda parte, donde el VAR tuvo que intervenir de nuevo, ya que Bosquets Ferrer mostró una tarjeta roja directa a Gerard Martín, en una jugada que la Comisión Técnica de Árbitros calificó como merecedora únicamente de una tarjeta amarilla. 

    Martín llegó primero al balón y lo despejó con control, tras lo cual entró en contacto con el tobillo de Thiago Almada, que se había metido en su zona de movimiento, por lo que se anuló la expulsión del jugador del Barcelona.

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