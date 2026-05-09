«¡Una traición al escudo del Real Madrid!»: Álvaro Arbeloa carga contra el «topo» del club y revela la pelea entre Tchouameni y Valverde

El entrenador blanco ve el incidente como una grave violación de los valores del club e insiste en que los asuntos internos deben quedar en el vestuario. Arbeloa criticó duramente a quien lo filtró a la prensa.

«Quiero destacar dos cosas: me enorgullece la firmeza, rapidez y transparencia con que actuó el club, y que los jugadores reconocieran su error, se arrepintieran y pidieran perdón. Para mí eso basta; no voy a quemarlos en la hoguera pública, no se lo merecen.

«Soy el primer responsable de que esta temporada no hayamos estado a la altura. La frustración y la ira pueden llevarte a situaciones que no deseas. Ahora debemos centrarnos en el partido; ahí está el foco. Si queréis culpar a alguien, aquí me tenéis».

Sobre las filtraciones añadió: «Repito, que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición y un acto de deslealtad hacia este escudo».