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«¡Una traición al escudo del Real Madrid!»: Álvaro Arbeloa carga contra el «topo» del club y revela la pelea entre Tchouameni y Valverde
Un enfrentamiento en el campo de entrenamiento desata la indignación por la filtración de información del vestuario
Se filtraron informes sobre un tenso incidente en el campo de entrenamiento entre Valverde y Tchouameni. El enfrentamiento dejó a Valverde con una herida abierta y provocó medidas disciplinarias del club. En rueda de prensa, Arbeloa elogió la rapidez del club en el proceso disciplinario, pero mostró su enfado por la filtración a los medios de detalles de un incidente privado del vestuario.
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Arbeloa condena la filtración, pero respalda a sus jugadores
El entrenador blanco ve el incidente como una grave violación de los valores del club e insiste en que los asuntos internos deben quedar en el vestuario. Arbeloa criticó duramente a quien lo filtró a la prensa.
«Quiero destacar dos cosas: me enorgullece la firmeza, rapidez y transparencia con que actuó el club, y que los jugadores reconocieran su error, se arrepintieran y pidieran perdón. Para mí eso basta; no voy a quemarlos en la hoguera pública, no se lo merecen.
«Soy el primer responsable de que esta temporada no hayamos estado a la altura. La frustración y la ira pueden llevarte a situaciones que no deseas. Ahora debemos centrarnos en el partido; ahí está el foco. Si queréis culpar a alguien, aquí me tenéis».
Sobre las filtraciones añadió: «Repito, que se filtren cosas que pasan en el vestuario me parece una traición y un acto de deslealtad hacia este escudo».
La tensión se explica como parte de un entorno de alta presión
Arbeloa intentó contextualizar el incidente, señalando que los ambientes tensos pueden generar momentos puntuales de tensión. Aseguró que estas situaciones no son infrecuentes en el fútbol de élite.
Recordando su etapa como jugador, Arbeloa declaró: «Tuve un compañero que golpeó a otro con un palo de golf. Lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debe quedarse ahí, y eso es lo que más me duele.
Son cosas que pasan, pero no lo justifico. Fue un accidente; Fede tuvo mala suerte y se cortó. Ya se disculparon y ahora debemos centrarnos en el partido».
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No habrá sanción deportiva; la atención se centra en el Clásico.
Pese a la polémica y a las multas impuestas a ambos jugadores, Arbeloa confirmó que ninguno será excluido de la convocatoria. Ahora, el entrenador buscará mantener la armonía en el vestuario de cara al Clásico contra el Barcelona, con la esperanza de, al menos, retrasar la celebración del título de sus rivales.