Una tragedia para Baumann y la pérdida total de credibilidad: la gestión de Julian Nagelsmann sobre el posible regreso de Manuel Neuer a la DFB es un desastre comunicativo

Para el portero del TSG Hoffenheim, el regreso de Neuer sería un duro golpe. Con la camiseta de la selección, el guardameta de 35 años apenas ha cometido errores desde su regreso; durante la fase de clasificación para el Mundial, su actuación fue sobresaliente, por lo que se impuso a Alexander Nübel, del Stuttgart, en la pugna por la titularidad en el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El sábado, tras la derrota 0-4 del Hoffenheim ante el Borussia Mönchengladbach, Baumann se mostró seguro de ser el titular en el Mundial. Nagelsmann le había expresado su confianza en una charla privada. “Tengo mi información. Y punto”. Si ahora cambiara la situación y el guardameta de 35 años tuviera que ser suplente de Neuer, sería una humillación sin precedentes.

En una demarcación donde la continuidad es clave, este vaivén resulta contraproducente. Si Neuer regresa, viajaría como titular al Mundial y dejaría a Baumann en el banquillo, pese a su buena adaptación al equipo. Por eso, la comparación con el regreso de Toni Kroos antes de la Eurocopa 2024 no es válida.