Una tragedia para Baumann y la pérdida total de credibilidad: la gestión de Julian Nagelsmann sobre el posible regreso de Manuel Neuer a la DFB es un desastre comunicativo

Hasta ahora, apenas se le ha podido reprochar a Julian Nagelsmann que, como seleccionador, siempre dejó claro a los jugadores qué esperar de él. De cara a la Eurocopa 2024 que Alemania albergará, el técnico de 38 años se encargó con declaraciones claras de que cada futbolista conociera su papel y evitara malentendidos. A veces fue demasiado directo, como en el caso de Deniz Undav.
Así ocurrió con Deniz Undav: le aclaró que no lo veía como titular en la delantera para el próximo Mundial, a pesar de sus buenos números con el VfB Stuttgart, lo que generó debate en los últimos amistosos contra Suiza y Ghana.