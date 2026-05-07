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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Christian Guinin

Traducido por

¿Una táctica revolucionaria contra Michael Olise? El portero del PSG, Matvey Safonov, recurre a una medida inusual en el duelo contra el Bayern de Múnich

Liga de Campeones
M. Olise
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
M. Safonov

En la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG, Michael Olise pasó desapercibido. ¿Preparó Luis Enrique una estrategia especial contra el veloz extremo del FCB?

Tras adelantarse en el minuto 3 con gol de Ousmane Dembélé, y con la cómoda ventaja de dos goles en el global, Francia se centró en defender y solo amenazó en rápidos contraataques.

  • Sorprendió que el equipo de Enrique controlara bien a Olise, quien está viviendo una temporada espectacular. Aunque su marcador, Nuno Mendes, vio una temprana amarilla por falta —y debió ser expulsado por doble amonestación tras una mano—, a lo largo del partido Olise apenas superó al portugués.

    Quizá influyó que el París saturara adrede la banda derecha del Bayern, donde actúa Olise, para quitarle espacio para sus regates y duelos.

    El portero del PSG, Matvey Safonov, sacó el balón con frecuencia hacia la banda izquierda. Aunque el equipo de Enrique perdió así la posesión, casi todos sus jugadores se mantuvieron en el lado derecho del campo.


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    Safonov tiene un porcentaje de pases completados notablemente inferior al de Neuer

    El PSG marcó a Olise con dos defensas cada vez que recibía. La estrella del FCB solo superó la marca una vez, aunque logró llegar a línea de fondo y rematar con su pierna izquierda.

    Al final del partido, Safonov completó solo el 21 % de sus pases (7 de 33), mientras que Manuel Neuer, en la otra portería, llegó al 70 %.

    Además, Olise no pudo mantener su nivel de las últimas semanas: generó solo dos ocasiones de gol, realizó dos tiros a puerta, ocho toques en el área rival y cinco pases al tercio ofensivo, cifras muy por debajo de sus posibilidades.

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