¿Una sorpresa en el banquillo del Mundial? Jogi Löw desmiente los rumores sobre un regreso espectacular

Un portal de fútbol de Ghana había informado anteriormente de que la federación nacional había iniciado negociaciones con Löw. Según el portal, estas habían transcurrido de forma positiva y el seleccionador alemán, ganador del Mundial, había mostrado un «verdadero interés» por el puesto. La federación de Ghana había despedido al seleccionador Otto Addo tras la derrota ante Alemania (1-2).

Löw, que llevó a la selección alemana al título mundial en Brasil en 2014, no ha vuelto a trabajar como entrenador desde que dejó el cargo de seleccionador de la DFB hace unos cinco años. «No quiero jubilarme si surge otra oferta interesante de la que pueda decir que es una buena perspectiva», había declarado recientemente el técnico de 66 años en Sky: «Por supuesto, siempre se me relaciona con las selecciones nacionales porque fui seleccionador nacional durante tanto tiempo. En cuanto a mi experiencia, eso también sería lo mejor para mí».

Ghana jugará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá (del 11 de junio al 19 de julio) en un grupo con Inglaterra, Croacia y Panamá.