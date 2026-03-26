Una sorprendente estadística de Adam Wharton señala a Declan Rice como el modelo a seguir perfecto: el centrocampista del Crystal Palace busca inspiración en su rival del Arsenal y de la selección inglesa

Cuando se le pidió que lo explicara durante una entrevista exclusiva con GOAL, el exdelantero del Palace Morrison —en declaraciones a Freebets.com, la página de referencia para las ofertas de apuestas de la Copa del Mundo— dijo: «No sabe rematar bien el balón. Cuando lo veo en el borde del área, nunca pienso que vaya a lanzar un misil al ángulo superior. Así que ahí está el problema: sin duda tendrá que sumar más goles a su juego.

«Si nos fijamos en alguien como Declan Rice, que marca goles y cubre todo el campo —sé que son futbolistas diferentes—, creo que Adam Wharton necesita sumar más goles a su juego. Cuando lo veo en el borde del área, nunca golpea el balón con la suficiente limpieza. Así que lo ves y piensas que tiene mucho más que aportar a su juego y que debe evolucionar. Pero lo conseguirá porque todavía está en una buena edad».

Al insistirle sobre la necesidad de tomar como modelo a Rice, estrella del Arsenal y de Inglaterra —cuya cuenta goleadora era escasa al principio en el West Ham—, Morrison añadió: «Creo que Declan es el referente adecuado. Cuando se va con Inglaterra, ese es el tipo de jugadores con los que tiene que hablar.

«Rice no marcaba muchos goles; no fue hasta que se fue al Arsenal cuando Declan llevó su juego a un nivel completamente diferente. Eso podría pasarle a Adam Wharton cuando deje el Palace, se vaya a un gran club y marque más goles. Puede que le pongan en una posición diferente en la que impulse el juego hacia delante y cree más ocasiones. Así que, sí, puede fijarse en alguien como Declan Rice como referencia».