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Germany Press ConferenceGetty Images Sport
Falko Blöding

Traducido por

«Una situación estúpida»: un futbolista de la selección alemana se enteró por los medios de que no iría al Mundial

World Cup
Germany
J. Nagelsmann

Un jugador de la selección alemana se enteró por los medios de que no había sido convocado para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

El seleccionador Julian Nagelsmann admitió al inicio de la concentración de la DFB previa al Mundial que un jugador no convocado ya sabía, antes de su llamada, que no estaba en la lista de 26.

  • Nagelsmann, en rueda de prensa, explicó de nuevo el proceso de selección de su plantilla. El técnico de 38 años avisó por teléfono a todos los jugadores convocados y también a los que, pese a sonar para el Mundial, finalmente se quedaron fuera.

    El método recibió críticas porque, días antes del anuncio del jueves, ya se habían filtrado muchos nombres. «Podría sentarme, desplegar una lista y decir: “Estos son los jugadores”. Así se evita que se filtre a los medios», reconoció Nagelsmann. Pero, añadió, «no me importa».

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    Nagelsmann: «Al final, para el jugador fue una situación bastante desagradable»

    Para él es más importante «el contacto con los jugadores y explicarles por qué. Lo correcto es informarles personalmente, en los buenos y malos momentos».

    Reconoce que, en una ocasión, la noticia se publicó antes de que él llamara al jugador afectado: «Eso es una tontería, sobre todo para el jugador».

    Sin embargo, admite: «No puedo controlar lo que publican los medios, pero creo que hay que hablar primero con cada jugador».

    No le importa cómo lo hayan gestionado otras naciones; su único problema es «esa filtración, pero a mí personalmente no me ha molestado demasiado».

    Como ejemplo, citó a Robin Gosens, defensa de la Fiorentina no convocado: «Le llamé y eso es importante. Ahora será comentarista en el Mundial y es clave explicarles los motivos para seguir trabajando juntos».

  • La selección alemana para el Mundial de 2026

    PosiciónJugadorClubNúmeros de camiseta
    PorteroOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    PorteroManuel NeuerFC Bayern de Múnich1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    DefensaWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    DefensaNathaniel BrownEintracht de Fráncfort18
    DefensaPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    DefensaJoshua KimmichFC Bayern de Múnich6
    DefensaFelix NmechaBorussia Dortmund23
    DefensaFelix PavlovicFC Bayern de Múnich5
    DefensaDavid RaumRB Leipzig22
    DefensaAntonio RüdigerReal Madrid2
    DefensaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    DefensaAngelo StillerVfB Stuttgart16
    DefensaJonathan TahFC Bayern de Múnich4
    DefensaMalick ThiawNewcastle United24
    OfensivoNadiem AmiriMainz 0520
    DelanteroMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    DelanteroLeon GoretzkaFC Bayern de Múnich8
    DelanteroKai HavertzArsenal7
    DelanteroLennart KarlFC Bayern de Múnich25
    DelanteroJamie LewelingVfB Stuttgart9
    OfensivaJamal MusialaFC Bayern de Múnich10
    DelanteroLeroy SanéGalatasaray Estambul19
    DelanteroDeniz UndavVfB Stuttgart26
    DelanteroFlorian WirtzFC Liverpool17
    DelanteroNick WoltemadeNewcastle United11
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