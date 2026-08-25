«Una semana es un nueve, la siguiente es un seis»: por qué el Manchester United no ha buscado un refuerzo en el mercado para una estrella veterana que se acerca a los 250 partidos disputados

El Manchester United gastó mucho al reforzar su ataque en 2025, con incorporaciones como las de Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Matheus Cunha. El actual mercado ha traído refuerzos para el centro del campo, con Youri Tielemans y Andry Santos sumándose a las filas de Michael Carrick.

Senne Lammens ha solucionado los problemas bajo palos, como una opción fiable para la portería, pero no ha habido incorporaciones por delante de él. Eso, pese a que el United está lejos de mostrarse sólido en su intento de volver a la senda de los títulos.

También se han planteado dudas sobre quienes ocupan los puestos de lateral, con Dalot y Noussair Mazraoui actuando en la derecha y Luke Shaw sigue lidiando con problemas físicos en la izquierda. ¿Deberían haberse reservado más fondos para nuevos fichajes en toda la línea defensiva?