¿Una salida inesperada del Liverpool? Al parecer, la gran estrella ya ha llegado a un acuerdo con la Juventus de Turín

La marcha del brasileño sorprendería, pues en marzo renovó su contrato con el Liverpool por un año más, hasta 2027. Según la prensa, el club inglés activó una opción para hacerlo.

Según Moretto, el Liverpool analizará su portería en las próximas semanas y decidirá si le deja salir. Fabrizio Romano vincula al portero de 33 años con la Juventus: los bianconeri buscan un guardameta de primer nivel este verano y Alisson encaja a la perfección. Al meta brasileño le atrae regresar a Italia, donde ya jugó con la Roma entre 2016 y 2018.

Sin embargo, por respeto al Liverpool, quiere conocer primero los planes del club. En las próximas semanas se reunirán todas las partes para decidir si el titular será Alisson o su suplente, Giorgi Mamardashvili.

Los Reds ficharon al georgiano de 25 años en 2024 como sucesor a largo plazo de Alisson; tras una cesión de un año al Valencia CF, Mamardashvili se incorporó finalmente al equipo el verano pasado.