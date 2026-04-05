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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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Una pesadilla en cinco jugadas... La estrella del City acaba con los sueños de Salah

Manchester City vs Liverpool
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Una nueva decepción para el «Rey de Egipto» con el Liverpool

Mohamed Salah vivió otra noche trágica con el Liverpool, que ya forma parte de una dolorosa historia, ya que el Manchester City puso fin a la trayectoria de los Reds esta temporada en la Copa de la Liga con un 4-0 el sábado, en un escenario que vuelve a plantear la pregunta de siempre: ¿qué le ha pasado al campeón de la Premier League y a su estrella principal?

En el centro de esta dura derrota hay una historia más pequeña que sorprende, protagonizada por Marc Guihi, el defensa del Manchester City que llegó procedente del Crystal Palace el pasado invierno y que se ha erigido en una pesadilla personal que persigue al icono del Liverpool allá donde va, ya que cada vez que los caminos de Mohamed Salah y Marc Guihi se han cruzado esta temporada, el egipcio ha salido perdiendo.

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  • Un ascenso desde lo más bajo

    La carrera de Marc Guehi no se ha desarrollado en los grandes clubes: comenzó en la cantera del Chelsea, fue descartado, regresó a través del Swansea City para ir escalando peldaños hacia su sueño, hasta llegar al Crystal Palace y, desde allí, incorporarse finalmente a las filas de la élite el pasado mes de enero.

    El azul celeste luchó por fichar a Guehi siguiendo la visión del entrenador Pep Guardiola, quien apostó por convertirlo de un defensa en un equipo que lucha por la permanencia y las sorpresas, a un pilar en un equipo que lucha por todos los títulos, y en medio de todo eso comenzó a gestarse la dramática historia entre Guehi y Salah, que alcanzó su punto álgido en su última temporada con los Reds.

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  • Una pesadilla que se repite... Johei va tejiendo los hilos del enredo

    La superioridad de Joey sobre Salah ya no es solo algo puntual en un partido, sino que se ha convertido en una constante esta temporada.

    El defensa inglés-marfileño se ha enfrentado al astro egipcio en más de una ocasión, tanto con la camiseta del Crystal Palace como tras su fichaje por el Manchester City, y ha salido victorioso en cinco enfrentamientos completos.

    En todas las ocasiones, el resultado fue prácticamente el mismo: Salah fuera del juego, acorralado y aturdido, sin su habitual brillo, como si Guehi conociera de antemano sus movimientos cada vez que se enfrentaba a él y le impusiera una carga de la que el «Rey» no sabía cómo deshacerse.

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    Goyi logró tres victorias con el Crystal Palace y otras dos con el Manchester City, convirtiéndose así en el único jugador de las cinco grandes ligas europeas que ha derrotado al mismo club cinco veces esta temporada.

    Goyi ganó con el Crystal Palace al Liverpool una vez en la tanda de penaltis en la Community Shield, otra vez en la Premier League y otra en la Copa de la Liga, mientras que con el Manchester City logró la victoria sobre los Reds en la liga y en la FA Cup.

  • Tres golpes decisivos... Adiós a las copas

    La cosa no se quedó solo en los partidos de liga, sino que se extendió a las competiciones en las que los pequeños detalles marcan la diferencia: las copas.

    Frente a Joao, el Liverpool quedó eliminado de tres competiciones diferentes esta temporada, todas ellas en enfrentamientos en los que el defensa inglés estuvo muy presente.

    El Community Shield, la Copa de la Liga y luego la Copa de la FA... Una copa tras otra, y un sueño que se desvanece cada vez, mientras se repite la misma escena: Salah lo intenta y Ghouchi cierra las puertas a los sueños de la estrella de los Reds.

  • Partidos perdidos en cuatro campos

    Lo más cruel de esta historia es que las derrotas no se debieron a un estadio concreto ni a una circunstancia excepcional. En cuatro estadios diferentes (Wembley, Selhurst, Anfield y Etihad), el Liverpool cayó en todas las competiciones nacionales con Jo-Ei en el campo, lo que indica claramente que el problema va más allá del factor del terreno de juego y del público.

    Sin embargo, Goehi no fue el único culpable de todos los problemas, ya que el Liverpool sufre cambios más profundos esta temporada que se han sumado para crear fallos fatales y una triste historia que coincidió con el final de la etapa de Salah en Anfield, y Goehi fue el rostro que estuvo presente en sus momentos más dolorosos.

    Ahora a Salah y al Liverpool solo les queda la Champions, donde los Reds se preparan para enfrentarse al París Saint-Germain en cuartos de final; en cualquier caso, no podrán encontrarse con Ghoulam en ninguna fase posterior del torneo continental, tras la eliminación de los Citizens ante el Real Madrid... ¿Se producirá el milagro y los Reds salvarán la temporada sin la pesadilla de Salah?

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