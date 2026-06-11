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«Una pérdida de tiempo»: Thomas Tuchel advierte de que «no ha hecho nada» hasta ahora, mientras Michael Owen reacciona a la petición de renovación del contrato de Inglaterra y explica cómo sería un «rendimiento normal» en el Mundial
El exitoso Tuchel, llamado a poner fin a 60 años de sufrimiento para Inglaterra
Tuchel, exentrenador de Chelsea, Bayern Múnich y París Saint-Germain, asumirá la selección de Inglaterra en enero de 2025, tras la renuncia de Gareth Southgate por la segunda final de la Euro perdida.
Su palmarés, con títulos nacionales y una Champions League, lo convirtió en el candidato ideal para una nación ávida de triunfos. Han pasado 60 años desde que las leyendas de 1966 alzaron la Copa del Mundo en Wembley.
Inglaterra confía en que Tuchel devuelva el fútbol «a casa». Hasta ahora ha avanzado con solidez: ocho victorias, cero goles encajados y billete sellado para el Mundial 2026.
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¿Ha hecho Tuchel lo suficiente para ganarse una renovación de contrato hasta la Eurocopa de 2028?
La Federación Inglesa de Fútbol, que había firmado un contrato de 18 meses para un gran torneo, ahora extiende las condiciones hasta la Eurocopa de 2028 en casa. ¿Demasiada prisa?
El exdelantero inglés Owen, en declaraciones a GOAL, admitió: «Me sorprendió. Tuchel es un gran entrenador, pero ya sabéis que para mí el seleccionador debe ser inglés. Me extrañó la renovación.
“Entiendo que es bueno mostrar compromiso antes de un gran torneo, pero aún no hemos jugado ninguno con él. Por ahora no ha hecho nada que haga pensar: ‘Vaya, esto es fantástico’.
«Todos se clasifican; podríamos cerrar los ojos y pasar. Ganamos todos los partidos sin encajar gol, pero eso no demuestra nada. No ha hecho más de lo esperado, así que premiarlo ahora me parece excesivo».
¿Cómo puede Inglaterra evitar las preguntas incómodas sobre el Mundial?
Ahora Tuchel debe justificar la confianza depositada en él. Llevar al equipo a la gloria en el Mundial sería la mejor recompensa y lo consolidaría como icono, pero todo podría torcerse.
Al ser preguntado si Tuchel estaría bajo presión —más allá del contrato firmado— si Inglaterra no alcanzara al menos los cuartos de final en Estados Unidos este verano, Owen respondió: «Si quedamos eliminados en la fase de grupos o en la siguiente ronda, o si perdemos antes de cuartos contra un rival de primer nivel, entonces sí, surgirán preguntas.
«Claro, mucho dependerá de cómo y por qué, pero las preguntas llegarán. Si no alcanzamos, digamos, los cuartos de final —lo lógico sería llegar ahí— y quedamos por debajo, habrá decepción y más dudas».
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Inglaterra debutará en el Mundial 2026 contra Croacia.
Tuchel, alemán de 52 años, conoce la exigencia del fútbol: solo valen los resultados.
Con una plantilla de 26 jugadores de élite, dará el primer paso hacia la gloria el 17 de junio, cuando Inglaterra debute contra Croacia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.