APL
Traducido por
«¡Una oportunidad perdida!». Wayne Rooney carga contra Michael Carrick por la «decepcionante» decisión del Manchester United en la victoria ante el Ipswich
Susto inicial antes de una recuperación de cinco estrellas
El Manchester United se rehízo de su sorprendente derrota por 2-0 ante el Hull City con un contundente triunfo por 5-2 sobre el Ipswich Town en Old Trafford. Las cosas se pusieron feas muy pronto, cuando Leif Davis adelantó de forma inesperada al recién ascendido conjunto visitante, lo que hizo temer otro mal resultado.
Sin embargo, un brillante hat-trick de Bruno Fernandes lideró una remontada despiadada. Un gol en propia puerta de Jacob Greaves y un tanto tardío de Bryan Mbeumo completaron la goleada, dejando el gol de Chuba Akpom en el tiempo añadido como un mero consuelo.
Con el partido ya totalmente controlado en la segunda parte, Carrick optó por utilizar el banquillo. El técnico dio entrada a los miembros veteranos de la plantilla Benjamin Sesko, Andrey Santos y Noussair Mazraoui, priorizando el ritmo de competición de jugadores consolidados por encima de dar oportunidades a canteranos.
- Every Second Media
Rooney lamenta no haber dado entrada a Lacey en un cameo
En declaraciones a The United Stand, Rooney expresó su frustración porque el extremo adolescente Lacey se quedó en el banquillo. El exdelantero consideró que el cómodo marcador creaba el escenario ideal para probar al joven.
«Lo que me habría gustado ver, y me decepciona un poco no haberlo visto, es que Shea Lacey entrara cuando el partido ya estaba resuelto», dijo Rooney. «Para los jugadores jóvenes, cuando el partido está acabado, es una oportunidad de tener minutos y demostrar lo que pueden hacer a ese nivel».
Rooney trazó paralelismos con la irrupción de Marcus Rashford en circunstancias similares, y señaló cómo una breve aparición puede impulsar una carrera.
«Me habría gustado ver entrar a Shea Lacey, aunque solo fuera para echar un vistazo a lo que hemos visto en pretemporada», añadió. «Son pequeños momentos así en los que no tienes muchas oportunidades durante la temporada para poder hacerlo. Así que fue una pequeña oportunidad perdida».
Carrick elogia la mentalidad crucial del equipo
A pesar de la crítica de Rooney, la emoción predominante para Carrick fue el alivio tras una semana difícil. El entrenador elogió la fortaleza psicológica de su plantilla después de encajar pronto ante el Ipswich, especialmente tras la dura derrota en Hull.
«Hablamos antes sobre intentar superar la semana pasada, y luego tuvimos un pequeño contratiempo, si quieres llamarlo así, al ir un gol por detrás», dijo Carrick a la prensa. «Pero la tozudez, la fe, la confianza y la unión que mostraron los chicos en ese momento... creo que eso fue realmente muy satisfactorio para mí».
El esfuerzo colectivo estuvo liderado por Kobbie Mainoo, que dominó el centro del campo en su primera titularidad de la temporada. Carrick no tardó en elogiar al internacional de regreso y señaló que, aunque Fernandes acaparará los titulares, Mainoo fue «enorme» y esencial para sostener toda la actuación.
- Getty Images Sport
La visita al Everton precede al esperado regreso a la Liga de Campeones
El Manchester United debe utilizar ahora esta actuación dominante como trampolín cuando viaje para enfrentarse al Everton en su próximo partido de la Premier League. Tras su visita a Merseyside, el Manchester United regresará a la Liga de Campeones en una vuelta muy esperada. Después de haber estado ausente de la principal competición de clubes de Europa desde la campaña 2023-24, el United iniciará su aventura continental 2026-27 recibiendo al conjunto azerbaiyano Sabah FK en Old Trafford.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias