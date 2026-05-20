Una nueva dimensión financiera en el VfB Stuttgart: al parecer, Deniz Undav ha recibido una oferta récord

El presidente del VfB Stuttgart, Alexander Wehrle, anunció que las negociaciones se «intensificarían» tras la temporada. Este sábado el VfB disputará la final de la Copa en Berlín contra el campeón, el FC Bayern.

«Que Deniz es un jugador muy importante para nosotros está fuera de toda duda», añadió Wehrle. No obstante, prefiere no fijar una fecha límite, aunque el objetivo es resolverlo antes de la próxima temporada. Si las negociaciones fracasaran, debido al poco tiempo que queda para que expire el contrato de Undav, incluso sería posible un traspaso este verano.

Sin embargo, las conversaciones podrían cerrarse pronto. El propio Undav declaró a Sky: «Me puse una fecha límite y, si lo concretan antes del Mundial —yo estaré aquí hasta el martes de la semana que viene—, será por los pelos. No hay nada en contra; ya dije muchas veces que me gusta jugar aquí. Me gusta estar aquí. Me siento como un stuttgarto, aunque no lo sea. No estamos tan lejos, quizá solo sean pequeños detalles». Según Sport Bild, uno de esos detalles es la prima de firma.

Undav, fichado en 2024 por el Brighton por algo menos de 27 millones de euros, marcó 25 goles y dio 14 asistencias en 45 partidos, clave en el éxito del Stuttgart.