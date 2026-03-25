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«Una lucha titánica»: Ange Postecoglou da su sincera opinión sobre las posibilidades del Tottenham de mantenerse en la Premier League
Los Spurs al borde del abismo
A medida que la temporada 2025-26 de la Premier League se acerca a su fin, el Tottenham se enfrenta a una situación sin precedentes. Tras una decepcionante derrota por 3-0 en casa ante el Nottingham Forest, el club ha caído al 17.º puesto de la clasificación, ampliando su preocupante racha sin victorias a 13 partidos. Esto supone el mayor desafío por la permanencia del club desde 1977, lo que ha dejado a los aficionados y a antiguos miembros del personal atónitos ante la rapidez con la que los ganadores de la Europa League se han visto envueltos en una lucha por el descenso.
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La sincera valoración de Postecoglou
En una sincera entrevista concedida a la emisora de radio SEN 1116, con sede en Melbourne, Postecoglou admitió que ver el alarmante declive de su antiguo equipo ha sido una experiencia muy dura. A pesar de su marcha el verano pasado, el técnico de 60 años insiste en que su vínculo emocional con los Spurs sigue siendo inquebrantable. «No es fácil, sigo teniendo un vínculo muy fuerte con el club. Fueron dos años y no fueron en absoluto fáciles, pero invertimos mucho en ellos», afirmó. «En el penúltimo partido ganamos un trofeo europeo, lo cual fue una euforia increíble. Esa conexión estará ahí para siempre. Verlos sufrir no ha sido fácil y no es como pensaba que iría. Están en una lucha tremenda; el descenso es algo enorme para cualquier club, pero para el Tottenham es algo muy importante. Tienen que luchar y tienen la calidad para salir adelante. Sin duda, necesitan un punto de inflexión».
Una película incómoda de ver
Postecoglou, que a principios de esta temporada tuvo una breve y fallida etapa de 39 días en el Nottingham Forest, no pasó por alto la ironía de la clasificación actual. Ver a sus dos últimos equipos luchar por la permanencia el domingo fue una experiencia surrealista para el australiano, sobre todo porque la victoria del Forest les permitió superar a los Spurs en la clasificación. Reflexionando sobre la trayectoria que le llevó de la gloria europea a ver por televisión un partido decisivo para el descenso, señaló: «Lo vi, sigo muy involucrado, especialmente con los Spurs por los jugadores y parte del cuerpo técnico. Pasamos dos años juntos, siempre se mantiene ese vínculo. Si me hubieras dicho en mayo del año pasado que este sería el escenario: ver a dos equipos que he entrenado en el último año, te habría dicho: “No, eso está más allá de lo posible”. Sintonizé el partido y lo vi. Fue incómodo de ver, no lo disfruté, eso es seguro».
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Quedan siete partidos decisivos
El camino hacia la permanencia sigue siendo complicado, ya que solo quedan siete partidos para decidir el futuro del Tottenham en la máxima categoría. La misión de supervivencia comienza con un complicado desplazamiento a Sunderland y un partido en casa contra el Brighton, antes de que una visita llena de presión al Wolverhampton cierre el mes de abril. La presión se intensifica en mayo con los desplazamientos al Aston Villa y al Chelsea, además de un crucial encuentro en casa contra el Leeds United. La temporada alcanza su punto álgido el 24 de mayo contra el Everton, un partido que podría decidir en última instancia si los Spurs conservan su plaza en la Premier League o se enfrentan a un catastrófico descenso.