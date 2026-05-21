El delantero griego de 23 años estuvo a punto de fichar por el Stuttgart el verano pasado, pero una serie de contratiempos impidió el traspaso.
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Una loca farsa impidió en 2025 un fichaje que parecía cerrado: ¿se sumará el VfB Stuttgart a la puja por un jugador que antes deseaba?
Según *Bild*, el VfB ha recibido una nueva oferta por Konstantelias. El PAOK quiere venderlo, pero los 20 millones de euros solicitados parecen demasiados para Stuttgart. Además, la dirección deportiva no ve necesaria su contratación, aunque eso podría cambiar si hay bajas este verano.
El propietario del PAOK, Ivan Savvidis, detuvo el traspaso en el aeropuerto.
En 2025, el Stuttgart ya había acordado con el jugador y con su club una indemnización de 20 millones de euros. Todo estaba firmado. Konstantelias se despidió de sus compañeros en la concentración de pretemporada en Países Bajos y se dirigió al aeropuerto. Sin embargo, el propietario ruso del PAOK, Ivan Savvidis, canceló el traspaso en el último momento, quizá por miedo a la reacción de sus aficionados. Se rumorea que varios seguidores se habían desplazado a las instalaciones del club y habían amenazado a los empleados.
Finalmente, Konstantelias, cuyo contrato vencía en 2027, lo renovó hasta 2029. «No todo ha ido como suele ser habitual», admitió el director deportivo del Stuttgart, Fabian Wohlgemuth.
Aunque el PAOK terminó tercero la temporada pasada, Konstantelias marcó 14 goles y dio nueve asistencias. Ahora la directiva quiere venderlo, pero el jugador podría dudar: espera ser padre en agosto y prefiere quedarse en Salónica.