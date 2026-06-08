Pérez ha sido reelegido presidente del Real Madrid con el 65 % de los votos. Su victoria facilita el regreso de Mourinho, cuyo fichaje se acordó de forma preliminar tras vencer a Enrique Riquelme.

Falta el anuncio oficial, pero se ve como una mera formalidad, ya que el club quiere acabar con dos años sin títulos.

Mourinho ya trabaja en el mercado: se negocia el fichaje de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, pero su incorporación más relevante podría ser fuera del campo, alguien que entienda el ADN del club.