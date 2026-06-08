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¡Una leyenda del Real Madrid se une al cuerpo técnico de José Mourinho! El campeón de la Liga de Campeones, con 334 partidos con los blancos, vuelve con el «Special One»
El Especial vuelve al Bernabéu
Pérez ha sido reelegido presidente del Real Madrid con el 65 % de los votos. Su victoria facilita el regreso de Mourinho, cuyo fichaje se acordó de forma preliminar tras vencer a Enrique Riquelme.
Falta el anuncio oficial, pero se ve como una mera formalidad, ya que el club quiere acabar con dos años sin títulos.
Mourinho ya trabaja en el mercado: se negocia el fichaje de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, pero su incorporación más relevante podría ser fuera del campo, alguien que entienda el ADN del club.
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Pepe, listo para asumir un cargo de entrenador
Según Sport, el legendario defensa Pepe se unirá al cuerpo técnico de Mourinho.
El exdefensa, de 43 años y retirado en 2024, dará sus primeros pasos como entrenador en el club donde jugó una década. Pepe, recordado como uno de los “soldados” más leales de Mourinho en el Real Madrid (2010-2013), ejercerá de puente entre vestuario y cuerpo técnico.
El exinternacional portugués se ve como el puente ideal entre vestuario y dirección. Mourinho quería un colaborador con profunda conexión con los blancos, y aunque se rumoreó sobre Álvaro Arbeloa, finalmente Pepe es el elegido para volver al redil.
Un legado de determinación y éxito
Pepe destacó en el Real Madrid por su defensa intensa y su carácter arrollador. En diez años fue clave en la zaga, aunque también generó polémica, como en 2009, cuando recibió diez partidosdesanción por un altercado con Javier Casquero y Juan Ángel Albín. Aun así, sus títulos demuestran su valor para el club.
Disputó 334 partidos y fue clave en las tres Champions conquistadas. Mourinho quiere traer a parte de su antiguo cuerpo técnico del Benfica, pero considera indispensable el carisma y el conocimiento del club que aporta Pepe.
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Se espera una confirmación oficial en breve
Aunque ya han pasado varias horas desde que se confirmaron los resultados de las elecciones, el Real Madrid aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el nombramiento de Mourinho. Fuentes internas aseguran que el retraso es solo administrativo y que el anuncio llegará en los próximos días.
Con Pérez de vuelta en el poder y Mourinho al mando, la prioridad es reconstruir una plantilla capaz de superar al Barcelona. La llegada de Pepe al banquillo refleja la mentalidad exigente que el técnico quiere imponer en jugadores y cuerpo técnico.