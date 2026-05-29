Una leyenda del Liverpool propone un sorpresivo reemplazo para Mohamed Salah y aconseja a los Reds cómo ahorrar tras la partida del «Rey egipcio», autor de 257 goles

Tras destacar que el gasto excesivo rara vez resuelve problemas tácticos, el exextremo confió en que la plantilla actual rendirá al máximo bajo Slot. En declaraciones a Betfred, Barnes afirmó: «La solución no es fichar más, ya tenemos buenos jugadores. Si llega alguien, ¿qué hacemos con Isak, Ekitike o Ngumoha, que ya da el salto? Opino que no debemos fichar; debemos aprovechar lo que tenemos.

Debemos encontrar el equilibrio y la combinación adecuadas. La gente cree que la solución es fichar más, pero no: hemos sido vinculados con Jarrod Bowen tras el descenso del West Ham United, pero lo que tenemos basta; debemos mantenernos unidos y trabajar juntos».