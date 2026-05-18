Getty Images Sport
Traducido por
Una leyenda del Bayern de Múnich y de Alemania podría reemplazar a Maurizio Sarri, tras las insinuaciones del presidente de la Lazio sobre la salida del exentrenador del Chelsea
Sarri al borde del abismo; Lotito se pronuncia.
El ambiente en Formello ha alcanzado un punto crítico tras una temporada difícil: los biancocelesti se quedaron fuera de Europa por segundo año consecutivo. Aunque llegaron a la final de la Coppa Italia, los resultados en la liga han llevado al presidente Claudio Lotito a cuestionar el proyecto de Sarri.
La situación empeoró tras un cruce público de declaraciones: Lotito afirmó que «todos son útiles, pero nadie indispensable», lo que pone en duda el futuro de Sarri pese a su contrato hasta 2028.
El técnico, frustrado por su escasa influencia en fichajes y planificación, podría dejar el cargo pese a su contrato hasta 2028.
- Getty Images Sport
La lección magistral de Klose como entrenador en Núremberg
Mientras Lazio inicia una nueva era, Klose se perfila como la «solución» del club, según La Gazzetta dello Sport. Tras su exitosa etapa como jugador en la Roma, el alemán revitalizó al Núremberg de la 2. Bundesliga y lo llevó del descenso al octavo puesto. Superó un arranque complicado —solo un punto en cinco jornadas— y demostró su capacidad para trabajar bajo presión.
Su flexibilidad táctica —4-3-1-2, 4-3-3 o 3-5-2— mantiene a los rivales en vilo.
Su compromiso se vio cuando, sin nada en juego, su Nuremberg remontó para empatar 3-3 ante el Hannover y eliminó sus opciones de play-off.
El desarrollo de los jóvenes, en el punto de mira en Formello
Klose lidera la lista de candidatos gracias a su experiencia en la formación de jóvenes talentos, prioridad de Lotito para «reforzar» la plantilla.
En Alemania dirigió la plantilla más joven del país, con una media de 23 años, y su apuesta por la cantera ya ha reportado importantes beneficios al Núremberg.
Bajo su tutela, jugadores como Stefanos Tzimas y Finn Jeltsch se vendieron por cifras récord al Brighton y al Stuttgart, respectivamente, y dio la oportunidad de debutar a Tino Kusanovic con solo 17 años, el más joven en la historia del Núremberg.
Precisamente esa habilidad de revalorizar jugadores sin renunciar a resultados convence a la directiva de la Lazio.
El posible regreso de un favorito de la afición
Klose no es un desconocido en el Estadio Olímpico, donde jugó cinco años con Lazio. Siempre ha querido volver a Italia como entrenador y mantiene una sólida relación con Lotito.
Aunque el director deportivo Fabiani ha valorado otros candidatos, como Dino Toppmoller, el profundo conocimiento del club que posee Klose le otorga ventaja.
Lotito y Sarri se reunirán en los próximos días para definir su futuro. Si finalmente se separan, Klose está preparado para asumir el cargo y devolver a la capital un fútbol dinámico e impredecible.