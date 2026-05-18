Una leyenda del Bayern de Múnich y de Alemania podría reemplazar a Maurizio Sarri, tras las insinuaciones del presidente de la Lazio sobre la salida del exentrenador del Chelsea

El ambiente en Formello ha alcanzado un punto crítico tras una temporada difícil: los biancocelesti se quedaron fuera de Europa por segundo año consecutivo. Aunque llegaron a la final de la Coppa Italia, los resultados en la liga han llevado al presidente Claudio Lotito a cuestionar el proyecto de Sarri.

La situación empeoró tras un cruce público de declaraciones: Lotito afirmó que «todos son útiles, pero nadie indispensable», lo que pone en duda el futuro de Sarri pese a su contrato hasta 2028.

El técnico, frustrado por su escasa influencia en fichajes y planificación, podría dejar el cargo pese a su contrato hasta 2028.



