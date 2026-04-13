«Una historia más importante que la caída del Muro de Berlín»: el traspaso histórico que sacudió el fútbol escocés

Sin embargo, ambos clubes pronto se diferenciaron en su postura religiosa. El Celtic, de tradición católica, siempre ha estado abierto a todos; de hecho, algunas de sus mayores leyendas son protestantes. Un ejemplo es el entrenador Jock Stein, que llevó al Celtic a la victoria en la Copa de Europa de 1967. Al preguntarle si, ante dos jugadores de igual nivel, ficharía al católico o al protestante, Stein respondió: «Al protestante, porque sé que los Rangers no ficharán al católico de todos modos».
En los Rangers, desde la década de 1920, existió la norma no escrita de no fichar a jugadores católicos, impulsada por directivos y jugadores que también pertenecían a la Orden de Orange, una asociación protestante radical que toma el nombre de Guillermo III de Orange, vencedor en Irlanda del rey católico Jacobo II.
Aun así, algunos católicos jugaron para los Rangers en secreto. El delantero sudafricano Don Kitchenbrand no reveló su fe hasta años después de retirarse: «No podía admitirlo entonces. Habría destruido mi maravillosa vida».
A partir de la década de 1970 creció la presión política y mediática sobre los Rangers para que cambiaran esa norma. Incluso se rumoreó que la FIFA investigaba posibles discriminaciones. Los dirigentes del club anunciaron en varias ocasiones el fichaje de jugadores católicos, pero siempre buscando el máximo impacto.