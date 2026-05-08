A sus 74 años, Martin O’Neill vuelve a sentarse en el banquillo. Esta temporada ya ha dirigido al equipo en un par de ocasiones tras responder a los SOS desde Glasgow. En 2026 aún están en juego el título de la Premiership escocesa y el doblete de copas nacionales.

Este verano habrá nuevo cambio de entrenador, y el Celtic busca al sucesor. Se barajan varios nombres: ¿potencial o pedigrí?

Keane, de 45 años, se incluye en el primer grupo: debutó como técnico en Israel (Maccabi Tel Aviv) y Hungría (Ferencvaros), ganó títulos en ambos equipos y su cotización se ha disparado.