Una gran decepción para Kai Rooney: el joven jugador del Manchester United se perderá lo que queda de temporada

El momento en que se ha producido la lesión resulta especialmente cruel, ya que llega justo después de un momento de triunfo para este joven de 16 años. Hace solo unos días, Kai ayudó al equipo sub-16 del Manchester United a hacerse con el Premier League Shield tras una reñida victoria por 2-0 sobre el Burnley. Sus padres, Wayne y Coleen, estuvieron presentes en Carrington para ver a su hijo levantar el trofeo junto a compañeros como Jacey Carrick, hijo del excentrocampista del United y actual entrenador interino Michael Carrick.

La progresión de Rooney ha sido rápida esta temporada, ya que se ha ganado una beca y ha disputado partidos con el equipo sub-18. Ha sido una pieza clave de los equipos que alcanzaron las semifinales de la FA Youth Cup y la final de la Premier League Cup. Por desgracia, ahora tendrá que ver desde la banda cómo sus compañeros intentan terminar la temporada por todo lo alto.