En una entrevista con la revista Sport Week, el entrenador del Benfica declaró: «Portugal es capaz de todo. Tiene una generación increíble. Hace un año ganó la Liga de Naciones. Nosotros ganamos la Eurocopa en 2016 y esta generación es técnicamente mejor que aquel equipo. Por supuesto, están la Brasil de Carlo Ancelotti y Argentina, pero Portugal puede ganar este Mundial».
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«Una generación increíble»: José Mourinho ve a un firme candidato al título mundial
Mourinho también se pronunció sobre la dimensión política del torneo. Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha confirmado la participación de Irán, no cesan los llamamientos para que se le excluya. Paolo Zampolli, enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, ha insistido enérgicamente en que se nomine a Italia como sustituta de Irán en caso de que las tensiones en Oriente Próximo sigan agravándose.
Mourinho lo tiene claro y defiende a los jugadores: «La política es una cosa y el deporte, otra», subrayó. Para él, solo cuenta el mérito deportivo: «Los jugadores iraníes que se han clasificado para el Mundial, aunque participen demasiados equipos, se merecen jugar allí».
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Mourinho elogia a Zidane
Mourinho también habló de otros temas. Al preguntarle por el símbolo de la elegancia en el fútbol, respondió sin dudar: «El primer nombre que me viene a la mente es Zinedine Zidane. Quizá Marco Materazzi se enfade, pero ver jugar a Zizou era pura belleza».
Cabe recordar que entre Zidane y Materazzi, antiguo pupilo de Mourinho, existe una tregua desde el célebre cabezazo en la final del Mundial de 2006.
Mourinho nombra su ciudad favorita
Mourinho habló de su fama de genio táctico. Nicolò Zaniolo, exjugador suyo en la Roma, dijo que el portugués casi adivina lo que pasará en un partido.
«Casi», respondió. Recuerda una predicción que se cumplió: «Dije que Zaniolo marcaría el gol decisivo en la final de la Conference League contra el Feyenoord, y lo hizo».
Aunque fichó por el Benfica, su corazón parece quedar en la capital italiana. Al preguntarle por su ciudad favorita como entrenador, respondió: «Lo más importante es estar con la gente que quiero. Incluso podría ser el Sáhara». Y añadió: «Para mí, en cualquier caso, Roma es la ciudad más bonita del mundo».
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¿Volverá Mourinho al Real Madrid?
El regreso de Mourinho al Real Madrid, en crisis, toma forma. Sky Sport informa que el portugués, quien ya dirigió al club entre 2010 y 2013, está en la primera línea, pero pone dos condiciones.
El técnico no se muestra reacio, pero exige «control total» y «gran capacidad de decisión en los fichajes» para regresar.