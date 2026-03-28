Una fantástica foto de archivo muestra al debutante alemán Lennart Karl abrazando a Julian Nagelsmann cuando era recogepelotas del Bayern de Múnich hace apenas cuatro años

El meteórico ascenso de este joven de 18 años alcanzó un nuevo hito el viernes por la noche, durante la emocionante victoria de Alemania por 4-3 sobre Suiza. Sustituto de Leroy Sané en el minuto 63, Karl no mostró ningún signo de nerviosismo y contribuyó a la remontada en los últimos compases. Aunque Florian Wirtz acaparó los titulares con un doblete certero, fueron las carreras directas y la creatividad de Karl por la banda derecha las que ayudaron a desbordar la defensa suiza. Su serenidad en las transiciones bajo presión permitió finalmente a Wirtz encontrar el hueco necesario para marcar el gol de la victoria en el minuto 85.