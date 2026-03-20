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خالد محمود

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«Una falta de respeto total»: el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, indignado por los rumores sobre el traspaso de Bruno Guimaraes al Manchester United

El entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, ha desmentido rotundamente los rumores que afirman que Bruno Guimaraes se encuentra en «negociaciones avanzadas» para fichar por el Manchester United. Howe ha mostrado su evidente frustración por el momento en que surgen estos rumores, ya que los Magpies, que ocupan la novena posición, luchan por asegurarse una plaza en las competiciones europeas para la próxima temporada.

  • Howe desmiente los rumores sobre su traspaso

    En declaraciones a los medios de comunicación antes del decisivo derbi del domingo contra el Sunderland, Howe se apresuró a acallar los rumores tras las noticias de que el Manchester United se encuentra en negociaciones avanzadas para fichar al jugador de 28 años como sustituto de Casemiro, que abandona el club. Reuters había informado de que la eliminación del Newcastle de la Liga de Campeones ante el Barcelona allanaba el camino para el fichaje —y que el renovado interés del Real Madrid podría complicar aún más la situación—, lo que dejó a Howe bastante indiferente. «No voy a ser descortés, ya que este no es el lugar adecuado para ello, pero para mí es simplemente una historia sin sentido», afirmó, reforzando su postura frente a las especulaciones que rodean a su mediocampista estrella.

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    Total dedicación por parte del capitán

    El motivo principal de la frustración de Howe es el cuestionamiento de la lealtad de Guimaraes al proyecto del St. James' Park. Desde que llegó procedente del Lyon en enero de 2022 por 40 millones de libras con un contrato de cuatro años y medio, el brasileño se ha convertido en una pieza clave del centro del campo, y es bien sabido que llevó al club a conquistar la Carabao Cup en la temporada 2024-2025. Como líder fundamental sobre el terreno de juego, Howe cree que insinuar que el jugador está buscando una salida es un insulto a su relación profesional.

    «Decir que nuestro capitán está en conversaciones con otro club es, ante todo, una falta de respeto hacia Bruno; él está totalmente comprometido aquí», explicó Howe. «Bruno es nuestro capitán, está totalmente comprometido, ahora mismo está lesionado y su único objetivo es recuperar la forma física».

  • Cómo lidiar con la distracción que suponen las noticias indeseadas

    Aunque los rumores sobre fichajes forman parte del día a día de un club de primera división, Howe admitió que los titulares actuales distan mucho de ser la preparación ideal. El Newcastle ya tiene que lidiar con una lista de lesionados cada vez más larga y con las secuelas de la abultada derrota sufrida ante el Barcelona en la Liga de Campeones, lo que hace que la estabilidad sea más importante que nunca. Guimaraes, que lleva fuera de juego desde febrero por una lesión en el tendón de la corva, acaba de regresar esta semana de su programa de rehabilitación en Brasil. Para Howe, mantener la concentración es fundamental mientras el club afronta estas distracciones externas junto con sus crecientes preocupaciones médicas.

    «¿Es un problema para nosotros? No creo necesariamente que sea un problema para nosotros», admitió Howe. «Pero son noticias indeseadas, supongo que esa es la mejor forma de expresarlo. No quieres que los jugadores se distraigan. No sé hasta qué punto lo van a asimilar. Para mí, no es el momento de pensar en ello. En verano, se pueden entender un poco mejor esas historias».

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    Últimas noticias sobre las lesiones antes del derbi

    Aunque Guimaraes sigue recuperándose, no estará listo para el próximo partido contra el Sunderland. Sin embargo, hay esperanzas en cuanto a Sandro Tonali, que tuvo que abandonar cojeando el terreno de juego durante la derrota de entre semana en el Spotify Camp Nou.

    «Esperaremos a ver qué pasa», dijo Howe sobre el problema en la ingle del italiano. «Esperemos que no sea tan grave como se temía en un principio cuando le vi salir cojeando del campo. Veremos cómo se encuentra hoy y tomaremos una decisión cuando se acerque el partido».

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