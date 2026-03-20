«Una falta de respeto total»: el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, indignado por los rumores sobre el traspaso de Bruno Guimaraes al Manchester United

El motivo principal de la frustración de Howe es el cuestionamiento de la lealtad de Guimaraes al proyecto del St. James' Park. Desde que llegó procedente del Lyon en enero de 2022 por 40 millones de libras con un contrato de cuatro años y medio, el brasileño se ha convertido en una pieza clave del centro del campo, y es bien sabido que llevó al club a conquistar la Carabao Cup en la temporada 2024-2025. Como líder fundamental sobre el terreno de juego, Howe cree que insinuar que el jugador está buscando una salida es un insulto a su relación profesional.

«Decir que nuestro capitán está en conversaciones con otro club es, ante todo, una falta de respeto hacia Bruno; él está totalmente comprometido aquí», explicó Howe. «Bruno es nuestro capitán, está totalmente comprometido, ahora mismo está lesionado y su único objetivo es recuperar la forma física».