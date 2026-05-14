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Una exestrella del Chelsea aspira al banquillo del Bayer Leverkusen, que busca reemplazar al sucesor de Erik ten Hag
El mandato de Hjulmand llega a un punto crítico
Hjulmand podría ser destituido en el Bayer Leverkusen tras menos de una temporada completa. El técnico de 54 años llegó tras la repentina marcha de Erik ten Hag, cuando solo se habían jugado dos jornadas, y no ha logrado repetir el título de Bundesliga de 2024.
Las dudas sobre su idoneidad llevan meses creciendo y estallaron tras la dolorosa derrota 3-1 ante el Stuttgart, que casi elimina al Leverkusen de la lucha por la Champions. Aunque su contrato vence en 2027, la directiva podría actuar.
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El exjugador del Chelsea Filipe Luis es uno de los principales candidatos.
Según Sky, Luis, exdefensa de Chelsea y Atlético de Madrid, es ahora prioridad para la directiva del Leverkusen. Este técnico de 40 años, con una carrera llena de títulos en Europa, debutó como entrenador en el Flamengo en septiembre de 2024. En Brasil logró de inmediato el título de liga y la Copa Libertadores antes de marcharse en marzo.
Los directivos Fernando Carro y Simon Rolfes admiran al brasileño y ya intentaron ficharlo como jugador. Ahora valoran su táctica y su palmarés, que encajan con la plantilla actual. Además, al estar libre, su contratación resulta más sencilla y económica.
Michel, del Girona, también figura en la lista de candidatos
Filipe Luis sigue siendo el objetivo principal, pero el Leverkusen también vigila a Michel, entrenador del Girona. El técnico, de 50 años, ha hecho un gran trabajo en el club español desde 2021; aun así, ahora lucha por evitar el descenso en La Liga, donde solo cinco puntos separan al octavo del decimonoveno.
Se espera que abandone el club al final de la temporada, independientemente de la clasificación. Su trabajo ha llamado la atención de varios equipos europeos, y el Leverkusen cree que su estilo encaja con la tradición ofensiva del Werkself; no obstante, su actual compromiso en La Liga complica la operación.
- AFP
Una temporada de transición para los antiguos campeones
La decisión del Leverkusen de actuar ahora refleja los altos estándares fijados en el BayArena tras su histórico título de 2024. Sustituir a Ten Hag tan pronto fue un revés, pero no lograr el top-4 con Hjulmand se ve como un paso atrás inaceptable para un club con los recursos y la ambición del Bayer.
Ya buscan un sucesor que devuelva la consistencia y la identidad táctica. Sea la juventud de Luis o la experiencia de Michel, este verano se prevé una profunda remodelación del proyecto para volver a pelear por los primeros puestos.