Una exestrella brasileña asegura que Neymar sería «un pollo sin cabeza» si jugara en el PSG-Bayern y que no merece estar en el Mundial 2026

Las esperanzas de Neymar de liderar a Brasil en el Mundial 2026 se han puesto en duda tras una actuación decepcionante con el Santos ante el San Lorenzo en la Copa Sudamericana. En declaraciones a UOL Noticias Esporte, el exdelantero de la Seleção Casagrande destacó el abismo entre el estado físico actual del jugador y el nivel de élite del fútbol europeo, como se vio en el clásico de la Liga de Campeones entre el PSG y el Bayern.

Dijo: «Poned al Neymar que jugó contra San Lorenzo en el centro del campo del PSG contra el Bayern. ¿Cómo lo veis? Con su actual intensidad, estaría perdido, mirando de un lado a otro y sin recibir el balón. No hay forma de verlo y decir que Neymar puede jugar en el Mundial».