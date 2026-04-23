Una exestrella brasileña afirma que Neymar «no está al nivel que debería» para el Mundial de 2026

El debate sobre el papel de Neymar en la selección brasileña se ha intensificado tras los comentarios de Rai, campeón del Mundial de 1994. En el programa francés «Rothen S'enflamme», el excentrocampista de Brasil y del PSG sugirió que el delantero de 34 años tiene dificultades para mantener el nivel físico necesario en el fútbol internacional de élite.

Reconoce su impacto, pero es contundente sobre su estado físico. «Si viene, tendrá un impacto en el equipo», afirmó. «[Carlo] Ancelotti está evaluando a los jugadores para ver qué opinan. Es un entrenador astuto y sabrá si Neymar aporta lo necesario. No está en su mejor momento: ha tenido muchos problemas físicos, ha perdido velocidad y ya no es el de antes. Sigue haciendo grandes pases, pero ahora mismo no está al nivel que debería».