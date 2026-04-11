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Una exestrella asegura que el Arsenal carece de la «fortaleza mental» necesaria para luchar por la Premier hasta el final y que, si el Manchester City gana el título, Mikel Arteta será destituido
Hay mucho en juego en el Emirates
La presión sobre Arteta ha llegado a un punto de inflexión: si no consigue títulos esta temporada, podría perder su puesto, advierten antiguos centrocampistas del Arsenal. Desde su llegada en diciembre de 2019, el técnico español ha ganado una FA Cup y dos Community Shields, y aunque convirtió al club en aspirante al título, ahora se exige ganar trofeos. La fuerte inversión en fichajes incrementa la obligación de acabar con la sequía de 20 años sin Premier.
Limpar cree que la directiva debería actuar si la temporada acaba en decepción. En declaraciones a NewBettingSites, el exjugador del Arsenal afirmó: «Si el Arsenal no consigue ningún título este curso, sería devastador para Mikel Arteta. Ha fichado a los jugadores para ganar al menos dos competiciones este año. Tenemos la mejor plantilla en años. No ganar nada este curso sería un golpe muy duro para el Arsenal, pero aún mayor para Arteta. Para los aficionados y el club, si el equipo no triunfa, es probable que Arteta sea despedido».
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Dudas sobre la fortaleza mental
En las últimas campañas del Arsenal, mantener el impulso bajo presión ha sido clave. Pero la derrota 2-1 ante el Bournemouth dio vida al Manchester City. La ventaja sigue siendo de nueve puntos, pero el City tiene dos partidos pendientes antes del duelo directo del 19 de abril. Tras perder la final de la Carabao Cup y caer en cuartos de la FA Cup, Limpar duda de la «fortaleza psicológica» del plantel actual y lo compara con los históricos capitanes que ganaron la Premier por pura voluntad.
«Me preocupa la fortaleza psicológica de esta plantilla en los momentos críticos», explicó Limpar. «En cuanto a talento, son los mejores de Europa y del mundo, pero en los momentos clave hace falta que salgan jugadores mentalmente fuertes. Antes teníamos a Roy Keane, Patrick Vieira y otros capitanes con carácter. ¿Tienen ahora esa fortaleza cuando más importa? De eso se trata».
Crítica a las eliminaciones en copa y a la rotación
Limpar criticó la gestión táctica de Arteta tras la eliminación del Arsenal en las copas nacionales, acusándolo de “jerarquizar” las competiciones y menospreciar la historia del club.
«Hay que criticar a Mikel Arteta por el equipo que alineó contra el Southampton... No se puede tirar por la borda la FA Cup así como así», declaró Limpar. Añadió que, al parecer, Arteta situó la FA Cup y la Copa de la Liga al final de sus prioridades y concluyó: «En mi opinión, eso fue tirar por la borda una copa, y no se debería hacer eso».
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El veredicto definitivo sobre el título
A pesar de sus críticas, Limpar sigue optimista sobre las opciones del Arsenal y prevé que ganará la Premier League por un par de puntos, pues no cree que el City le alcance. Eso sí, mostró más cautela sobre la Liga de Campeones: «Ahora parece una tarea titánica, ya que debemos enfrentar a los mejores de Europa», por lo que considera más realista ganar la liga local con el nivel actual de la plantilla.