Según Record Portugal, el centrocampista de 29 años rescindió su contrato de mutuo acuerdo apenas unas horas antes de que se cerrara el mercado de fichajes de verano. Su salida pone fin a una etapa de cuatro años muy frustrante en la capital francesa.

Sanches llegó al Parque de los Príncipes procedente del Lille en el verano de 2022 con grandes expectativas. A pesar de conquistar el título de la Ligue 1 en su campaña de debut, el premio al Mejor Jugador Joven de la Eurocopa 2016 y ganador del Golden Boy 2016 no logró asentarse. Los persistentes problemas de lesiones limitaron gravemente sus minutos y frenaron su progresión.

Su salida le convierte en el quinto jugador que deja el PSG como agente libre este verano. La despiadada reestructuración de la plantilla de Luis Enrique ya ha provocado un éxodo masivo de jugadores con un papel secundario para cuadrar las cuentas y aligerar el vestuario.



