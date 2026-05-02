Una estrella del Real Madrid le pide a Álvaro Arbeloa que no vuelva a contactarle tras un encuentro «desagradable» y una «discusión acalorada»

Según «Marca», Ceballos y Arbeloa protagonizaron un fuerte enfrentamiento en Valdebebas. El mediocampista, frustrado por no ser convocado desde su regreso de una lesión en abril, perdió los estribos y solicitó el encuentro, que terminó en discusión.

El centrocampista, de 29 años, solicitó el encuentro, pero este derivó en una fuerte discusión. Después, Ceballos regresó al grupo y anunció que no quiere que Arbeloa vuelva a contactarlo. La relación, según el informe, es irreparable.