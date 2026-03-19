Una estrella del Galatasaray es trasladada al hospital con una grave lesión en el pulgar después de que Víctor Osimhen se fracturara el brazo contra el Liverpool

El desplazamiento del Galatasaray a Merseyside resultó ser muy duro, tanto física como deportivamente. El club confirmó que el delantero estrella Osimhen sufrió una fractura en el antebrazo derecho durante la primera parte. A pesar de intentar seguir jugando a pesar del dolor, el internacional nigeriano fue sustituido en el descanso después de que el equipo médico detectara una hinchazón considerable.

La desgracia se agravó en la segunda parte cuando Lang, que acababa de saltar al campo al inicio de la segunda parte, tuvo que ser retirado en camilla tras un violento choque contra las vallas publicitarias. El jugador de 26 años necesitó oxígeno en el terreno de juego antes de ser trasladado a un centro médico local por lo que el club describió como un «corte grave» en el pulgar derecho.