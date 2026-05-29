Según Sky y el Daily Mail, los Reds y el defensa Ibrahima Konaté no han llegado a un acuerdo para renovar su contrato. El jugador de 27 años dejará el club tras el Mundial sin coste.
Traducido por
¡Una estrella del equipo parece haber tomado una decisión sorprendente sobre su futuro! La conmoción en el Liverpool podría tener consecuencias devastadoras para el BVB
En los últimos meses llegaban señales positivas desde Merseyside sobre la renovación de Konate. El jugador aseguraba que las conversaciones iban «por buen camino» y L'Équipe habló en abril de una inminente firma. Sin embargo, ahora todo ha cambiado.
Parece que abandonará el club cinco años después de su fichaje por 40 millones de euros procedente del RB Leipzig. Aún no se sabe su destino, aunque el Real Madrid ha sonado con fuerza.
Al menos un central, David Alaba, abandonará el Real al final de la temporada. Además, Eder Militao, tras dos roturas de ligamento cruzado en 2023 y 2024, sufrió dos graves lesiones musculares la temporada pasada, estuvo de baja durante meses y se perderá el Mundial.
Por ello, el club busca al menos un central, aunque renovará a Antonio Rüdiger por un año. Además de Rüdiger y Militao, con lesiones continuas, solo quedan otros dos centrales en la plantilla: Dean Huijsen y Raúl Asencio.
- Getty Images
El BVB podría perder a Schlotterbeck por Konate
Según el Daily Mail, el París Saint-Germain es el destino más probable para Konaté, pese a que allí ya juegan Willian Pacho y el capitán Marquinhos.
Su probable salida supone un duro revés para el Liverpool. El zaguero de 27 años fue, junto a Virgil van Dijk, titular indiscutible la temporada pasada y jugó 51 partidos oficiales. Con la lesión de ligamento cruzado de Giovanni Leoni en su debut, los Reds solo contaban con Joe Gómez como recambio en la zaga.
Por ello, se espera que Liverpool fiche al menos un central más. Aquí el BVB podría salir perjudicado: según Sky y Sport Bild, los Reds y el Real Madrid podrían activar la cláusula de rescisión de Nico Schlotterbeck, entre 50 y 60 millones, este verano.
El central, futuro capitán del Dortmund, renovó en abril hasta 2031, pero incluyó una cláusula de salida. Tras la firma, la afición lo silbó en su primer partido.
«Por supuesto que no era lo que yo deseaba, pero cada uno puede expresar lo que quiera. Eso también se calmó en los siguientes partidos. Lo he dejado atrás y simplemente me alegré de haber renovado el contrato», declaró el viernes el jugador de 26 años en una rueda de prensa durante la concentración de la DFB previa al Mundial en Herzogenaurach.
Según Sport Bild, la cláusula caducará en julio, coincidiendo con la final del Mundial. Schlotterbeck rechazó que vaya a usarla para promocionarse ante los grandes clubes durante la Copa en Estados Unidos, Canadá y México.
«No me veo poniéndome ahora en el escaparate por un Mundial. Estoy claramente centrado en el Mundial. No tengo la intención de jugar especialmente bien allí por un contrato», afirmó.