¡Una estrella del equipo parece haber tomado una decisión sorprendente sobre su futuro! La conmoción en el Liverpool podría tener consecuencias devastadoras para el BVB

Según el Daily Mail, el París Saint-Germain es el destino más probable para Konaté, pese a que allí ya juegan Willian Pacho y el capitán Marquinhos.

Su probable salida supone un duro revés para el Liverpool. El zaguero de 27 años fue, junto a Virgil van Dijk, titular indiscutible la temporada pasada y jugó 51 partidos oficiales. Con la lesión de ligamento cruzado de Giovanni Leoni en su debut, los Reds solo contaban con Joe Gómez como recambio en la zaga.

Por ello, se espera que Liverpool fiche al menos un central más. Aquí el BVB podría salir perjudicado: según Sky y Sport Bild, los Reds y el Real Madrid podrían activar la cláusula de rescisión de Nico Schlotterbeck, entre 50 y 60 millones, este verano.

El central, futuro capitán del Dortmund, renovó en abril hasta 2031, pero incluyó una cláusula de salida. Tras la firma, la afición lo silbó en su primer partido.

«Por supuesto que no era lo que yo deseaba, pero cada uno puede expresar lo que quiera. Eso también se calmó en los siguientes partidos. Lo he dejado atrás y simplemente me alegré de haber renovado el contrato», declaró el viernes el jugador de 26 años en una rueda de prensa durante la concentración de la DFB previa al Mundial en Herzogenaurach.

Según Sport Bild, la cláusula caducará en julio, coincidiendo con la final del Mundial. Schlotterbeck rechazó que vaya a usarla para promocionarse ante los grandes clubes durante la Copa en Estados Unidos, Canadá y México.

«No me veo poniéndome ahora en el escaparate por un Mundial. Estoy claramente centrado en el Mundial. No tengo la intención de jugar especialmente bien allí por un contrato», afirmó.