Una estrella de la Bundesliga responde al interés del Arsenal y del Manchester City tras una valoración de traspaso «astronómica»

Un fichaje de 65 millones de euros sería una cifra récord y situaría al joven entre los defensas más caros de la historia. A pesar de la presión, el lateral izquierdo insiste en que su prioridad es el terreno de juego, no los rumores de traspaso.

Al referirse al precio que se baraja y a sus planes para el final de la temporada, Brown añadió: «Es una suma realmente astronómica. Pero, sinceramente, no le doy ni una sola vuelta a cifras como esa, ni a la posibilidad de un traspaso este verano.

Solo pienso en el Eintracht y en lograr la clasificación a Europa. Después, ojalá esté en la selección para el Mundial. Ya veremos qué pasa en verano; en el fútbol es difícil planificar, así que no me obsesiono».