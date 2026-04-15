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Nathaniel Brown 2026getty
Adhe Makayasa

Traducido por

Una estrella de la Bundesliga responde al interés del Arsenal y del Manchester City tras una valoración de traspaso «astronómica»

Fichajes
N. Brown
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Manchester City
Arsenal
Premier League

Nathaniel Brown, defensa del Eintracht de Fráncfort, ha comentado los rumores que le sitúan en la Premier League, donde Arsenal y Manchester City seguirían su evolución. El lateral izquierdo de 22 años está valorado en 65 millones de euros, lo que lo convertiría en el más caro de su posición.

  • Dos equipos de la Premier League se fijan en Brown

    El Eintracht pide por Brown una cifra récord similar a la que el Chelsea pagó por Marc Cucurella. El internacional alemán ha brillado otra vez en el Waldstadion, y se rumorea que Arsenal y City podrían ficharlo este verano para la Premier League.

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  • 1. FC Union Berlin v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Concienciación sobre los intereses de las élites

    Sin embargo, el defensa asegura que los rumores sobre un posible fichaje por un equipo de Londres o Manchester no le distraen de sus responsabilidades en Alemania. Aunque reconoció haber visto los titulares, se mantiene concentrado en sus obligaciones en el Deutsche Bank Park.

    En declaraciones a SportBILDsobre los rumores que le vinculan con los dos principales clubes de la Premier League, Brown dijo: «Sí, te enteras de cosas así, pero no me influyen. Me estoy concentrando en los objetivos que están bajo mi control. Nada más me interesa en este momento».

  • «Mi atención se centra por completo en el Eintracht»

    Un fichaje de 65 millones de euros sería una cifra récord y situaría al joven entre los defensas más caros de la historia. A pesar de la presión, el lateral izquierdo insiste en que su prioridad es el terreno de juego, no los rumores de traspaso.

    Al referirse al precio que se baraja y a sus planes para el final de la temporada, Brown añadió: «Es una suma realmente astronómica. Pero, sinceramente, no le doy ni una sola vuelta a cifras como esa, ni a la posibilidad de un traspaso este verano.

    Solo pienso en el Eintracht y en lograr la clasificación a Europa. Después, ojalá esté en la selección para el Mundial. Ya veremos qué pasa en verano; en el fútbol es difícil planificar, así que no me obsesiono».

  • Nathaniel Brown Eintracht FrankfurtGetty Images

    Las esperanzas del Mundial asoman

    Brown ha sido uno de los pocos aspectos positivos en la irregular campaña del Frankfurt, séptimo en la Bundesliga con 42 puntos tras 29 jornadas. Su buen estado de forma y serenidad lo mantienen en la mira del Real Madrid, el City y el Arsenal. Un buen cierre liguero y una posible convocatoria para el Mundial podrían decidir su futuro este verano.