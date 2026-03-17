¡Una estadística increíble! En un club puntero de la Serie A, un jugador italiano solo estuvo en el campo durante un minuto esta temporada

El Como disputa su segunda temporada tras el ascenso a la Serie A. El club, propiedad de los multimillonarios hermanos indonesios Robert Budi y Michael Bambang Hartono, se encuentra en plena lucha por los primeros puestos y tiene fundadas esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones la próxima temporada. Tras imponerse por 2-1 al Roma en el duelo entre rivales directos del domingo, el Como ocupa actualmente la cuarta posición de la tabla.

El entrenador Fábregas, en su primera etapa como técnico principal, está considerado un futuro entrenador de primer nivel. Ha reunido en su plantilla a varios profesionales de renombre. Entre los jugadores clave se encuentran las antiguas joyas del Real Madrid Nico Paz (Argentina, 21) y Jacobo Ramón (España, 21), el exganador de la Liga de Campeones Sergi Roberto (España, 34) y el máximo goleador griego Anastasios Douvakis (26, diez goles esta temporada). Antes de esta temporada también llegó el campeón de Europa español Álvaro Morata (33).

A ellos se suman dos profesionales alemanes: el defensa Marc Oliver Kempf (31) y el extremo Nicolás Kühn (26). En cambio, hay que buscar con lupa a los jugadores italianos: además del veterano Goldaniga, solo cuenta con el equipo Mauro Vigorito, de 35 años.