Una dura derrota: Mbappé no supera la prueba... y el Mallorca aprovecha el punto débil del veterano

La inesperada derrota del Real Madrid ante el Real Mallorca, en su propio campo, causó un gran revuelo por varias razones, la principal de ellas que se produjo a manos de uno de los equipos que luchan por escapar de la zona de descenso de la Liga española.

El Mallorca venció al Real Madrid este sábado por la tarde por 2-1, en la jornada 30 de la Liga.

Ahora el líder, el Barcelona, tiene la oportunidad de ampliar la ventaja sobre su rival a 7 puntos si los blaugranas logran vencer al Atlético de Madrid esta noche, en la misma jornada.

Esta sorprendente derrota llega pocos días antes del esperado partido contra el Bayern de Múnich (el próximo martes) en el Bernabéu, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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