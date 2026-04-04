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RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Una dura derrota: Mbappé no supera la prueba... y el Mallorca aprovecha el punto débil del veterano

Mallorca vs Real Madrid
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Real Madrid
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Real Madrid vs Bayern Múnich
Bayern Múnich
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Antonio Rüdiger
K. Mbappe
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El Real Madrid tropieza antes del partido contra el Bayern

La inesperada derrota del Real Madrid ante el Real Mallorca, en su propio campo, causó un gran revuelo por varias razones, la principal de ellas que se produjo a manos de uno de los equipos que luchan por escapar de la zona de descenso de la Liga española.

El Mallorca venció al Real Madrid este sábado por la tarde por 2-1, en la jornada 30 de la Liga.

Ahora el líder, el Barcelona, tiene la oportunidad de ampliar la ventaja sobre su rival a 7 puntos si los blaugranas logran vencer al Atlético de Madrid esta noche, en la misma jornada.

Esta sorprendente derrota llega pocos días antes del esperado partido contra el Bayern de Múnich (el próximo martes) en el Bernabéu, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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  • La rotación de Arbeloa... Ausencias importantes

    Los periódicos internacionales se hicieron eco del tropiezo del Real Madrid ante el Mallorca, especialmente los alemanes, que prestaron especial atención al bajón en el rendimiento de los jugadores del equipo blanco.

    El diario Bild, en su análisis del partido, señaló que el Real Madrid no esperaba esta «amarga derrota» antes de enfrentarse al Bayern de Múnich, y continuó diciendo lo siguiente:

    Antes del decisivo partido de cuartos de final contra el Bayern de Múnich, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, apostó inicialmente por la rotación.

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    Tanto Vinícius Júnior como Jude Bellingham comenzaron en el banquillo y solo entraron en la segunda parte (minuto 59); en ese momento, el Real Madrid perdía por un gol.

    Bellingham se había perdido los partidos previos al parón internacional por problemas en el muslo. Ahora ha vuelto a la acción. Además, el Real Madrid se vio obligado a jugar sin Federico Valverde por sanción.

    Asimismo, el portero titular Thibaut Courtois se perderá los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern debido a una rotura muscular, y su sustituto bajo los palos será André Lunin (27 años).

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  • La prueba de Mbappé... Problemas acumulados

    Para Kylian Mbappé, el partido también supuso una prueba importante para recuperar la forma y la preparación física.

    El delantero francés había sufrido recientemente problemas en la rodilla y, a pesar de ello, creó peligro en la primera parte, aunque falló dos veces ante el portero del Mallorca, Leo, que lo detuvo con fuerza (minutos 22 y 25).

    Incluso tras el descanso, Leo volvió a superar a Mbappé en otra ocasión (minuto 55), y el astro del Real Madrid parecía no estar en plena forma, ya que se tomó varios descansos breves mientras corría.

  • El veterano Rüdiger... y el caos en los últimos metros

    Y Bild añadía: «Justo antes del descanso, el Mallorca se adelantó de forma inesperada: Morlanes marcó un gol desde dentro del área sin marcaje (minuto 41), mientras que Rüdiger no logró intervenir de forma decisiva en la jugada y dio la impresión de estar muy viejo».

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    Y añadió: «En los últimos minutos del partido, la situación se volvió caótica: primero, Militão logró el empate para el Real Madrid (minuto 88). Pero el Mallorca volvió a responder: Vidat Moriki marcó un gol (minuto 90+1) y sentenció la victoria. Y, al igual que en el primer gol, ¡Lunin no supo anticipar el ángulo correcto!».

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