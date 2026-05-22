¡Una decisión «terrible» antes del duelo decisivo por el descenso! El capitán del Tottenham, Cristiano Romero, desata una oleada de indignación

Romero se lesionó la rodilla en la derrota 0-1 ante el AFC Sunderland a mediados de abril y no ha jugado desde entonces. Últimamente ha apoyado al equipo desde la grada, pero no estará en la final contra el Everton porque prefiere ver en directo la final del campeonato argentino.

Este domingo a las 20:30 (hora alemana) se medirán en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el River Plate, el equipo más ganador, y el sorprendente CA Belgrano. Romero se formó en las inferiores de Belgrano y debutó como profesional con el club de su ciudad natal, Córdoba.

Aunque es un equipo con tradición, suele quedar a la sombra de los grandes de Buenos Aires, La Plata y Rosario. Ahora tiene a mano el primer gran título de su historia, algo que Romero parece valorar más que apoyar a sus compañeros en la lucha por no descender en Londres.