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¿Una decisión importante de cara al Mundial? El Bayern de Múnich acelera las negociaciones para fichar a Harry Kane
Kane «se quedará sin duda en Múnich»
Según las informaciones, el Bayern ha recibido señales positivas del delantero y su familia, representada por su hermano Charlie y su padre Pat. No es secreto que el club quiere retener a Kane, y el exdirector general Karl-Heinz Rummenigge lo ha reiterado.
«Tenía una cláusula de rescisión, pero no la ha activado, lo que confirma que se quedará en Múnich. Como previsto, tras la temporada los responsables del club se reunirán con él para ampliar su contrato», declaró Rummenigge a t-online el lunes.
Durante el viaje a París para la ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG, el director deportivo Max Eberl confirmó la línea del club: «Kalle lo ha dicho y esa es la posición del club. Lo hemos hablado con Harry. Antes del Mundial, nos sentaremos y buscaremos una solución».
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Kane «se está convirtiendo en un delantero creador de juego» en el Bayern
Kane fichó por el Bayern de Múnich procedente del Tottenham Hotspur en el verano de 2023 por unos 100 millones de euros y, desde entonces, ha marcado 138 goles en 141 partidos. Sin embargo, el capitán de Inglaterra es mucho más que un goleador para el Bayern. Bajo la dirección de Vincent Kompany, el jugador de 32 años se ha transformado en un “delantero creador de juego”, como explicó Rummenigge, lo que resalta su papel clave en el estilo del FCB.
Su contrato vence en 2027, así que, de no renovar, podría negociar su salida a partir de enero. Kane asegura sentirse como en casa en Múnich, lo que aleja un posible regreso a la Premier para perseguir el récord de goles de Alan Shearer.
¿Un posible regreso a la Premier League?
El legendario exdelantero del Newcastle lidera la lista histórica de goleadores de Inglaterra con 260 tantos, mientras que Kane —gracias a sus goles con el Tottenham— está a solo 47. A finales del año pasado, Shearer insinuó que el delantero podría volver a jugar.
«Conociendo a Harry, sé que quiere mi récord», admitió Shearer. «Pero no sé cuál es su situación ni si se quedará en Alemania. ¡Sí, que se quede allí otros dos o tres años!».
Kane, por su parte, reafirmó su compromiso con el Bayern y admitió: «Hace dos años habría dicho que volvería; ahora estoy totalmente centrado en el Bayern».
La temporada 2025-26 de Kane en cifras
Juegos (todas las competiciones) 45 Goles 53 Asistencias 6 Minutos jugados 3.555