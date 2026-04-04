Una controvertida controversia entre los expertos en arbitraje... ¿Merecía Gerard Martin ser expulsado ante el Atlético?

El partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona de este sábado por la tarde estuvo marcado por algunas decisiones arbitrales polémicas, algo que no se aleja de lo habitual en la Liga últimamente, donde la mayoría de los clubes se quejan de los árbitros.

El Barcelona se impuso al Atlético de Madrid por dos goles a uno, y la última palabra la tuvo el veterano Robert Lewandowski, quien le dio al Barça los tres valiosos puntos en el minuto 87.

Esta victoria cuenta doble —en teoría—, sobre todo porque ha permitido al Barcelona (76 puntos) ampliar la ventaja sobre su perseguidor, el Real Madrid, a 7 puntos, tras la derrota de este último hoy ante el Mallorca, a falta de 8 jornadas para el final de la competición.