Igor Tudor ha tenido, sin duda, un comienzo catastrófico como entrenador del Tottenham Hotspur. Aunque tras cinco derrotas consecutivas lograron un pequeño respiro contra el Liverpool FC, los Spurs llevan esperando una victoria en la Premier League desde el 28 de diciembre de 2025. Hace tiempo que el fantasma del descenso acecha en Londres; los Spurs están solo un punto por delante del Nottingham y del West Ham, que actualmente ocupa el primer puesto de descenso.
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¿Una confusión embarazosa? El entrenador de los Spurs, Igor Tudor, se convierte en el hazmerreír; el Tottenham logra una pequeña victoria liberadora contra el Liverpool y Wirtz
Incluso antes del empate a 1 contra los Reds, Tudor volvió a dar una mala imagen y se convirtió inmediatamente en tema de conversación en las redes sociales. Y es que las imágenes de televisión mostraron cómo, antes del inicio del partido, Tudor parecía querer saludar a su homólogo Arne Slot, pero lo confundió con el director deportivo de su propio equipo, Allan Dixon, al que se acercó por detrás y al que quiso dar una palmada en el hombro en señal de broma.
Pero la acción le salió por la culata. Dixon, calvo al igual que Slot, reaccionó con sorpresa al ver a Tudor, y el croata también parecía algo perplejo. A continuación, Tudor siguió buscando a Slot y finalmente lo encontró cerca del banquillo del Liverpool.
Ya a lo largo de la semana, el entrenador de los Spurs, que sigue sin conocer la victoria (cinco partidos, cuatro derrotas y un empate), fue objeto de críticas por sentar en el banquillo al portero titular Guglielmo Vicario antes del partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y luego volver a sustituirlo por el suplente Antonin Kinsky tras solo 17 minutos y dos errores fatales.
Los Spurs celebran un pequeño respiro gracias al empate en el último minuto
Dominik Szoboszlai (18’) adelantó al LFC —en el que Florian Wirtz fue sustituido en el minuto 64 en su segundo partido como titular tras su baja por lesión— con un tiro libre directo. Richarlison (90’) logró el empate en los últimos instantes. El equipo del entrenador Slot falló así también en su ensayo general para el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray de Estambul el miércoles. El Liverpool había perdido el partido de ida en Turquía por 0-1.
El Tottenham también tiene un compromiso el miércoles en la máxima competición europea, pero el 2-5 de la ida contra el Atlético de Madrid es, por ahora, la menor de las preocupaciones de los londinenses. Tras seis derrotas consecutivas —cuatro de ellas bajo la dirección de Tudor—, los Spurs volvieron a sumar un punto, pero el campeón de la Europa League se encuentra desde hace tiempo en plena lucha por el descenso en la liga. El Tottenham, decimosexto en la tabla, se encuentra a solo un punto de los puestos de descenso directos.
Preguntas frecuentes
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.