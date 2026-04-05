Una comparación que pone las cosas en perspectiva... ¿Por qué parecen más graves los errores de Arbeloa que las derrotas de Alonso?

El diario «ElDesmarque» ha revelado unos dramáticos giros en la lucha por el título de la Liga española, después de que el Real Madrid recibiera un duro golpe que le ha hecho perder gran parte de sus esperanzas de competir por el título, tras la victoria del Barcelona sobre el Atlético de Madrid por 2-1, y eso solo unas horas después de que el equipo blanco cayera derrotado ante el Real Mallorca por el mismo marcador.

El diario señaló que esta derrota supone la quinta del entrenador Álvaro Arbeloa desde que se hizo cargo del primer equipo, igualando así el número de derrotas que sufrió Xabi Alonso durante la temporada antes de su marcha, pero en diez partidos menos, lo que refleja el aumento de la presión sobre el joven entrenador.

Fichajes gratuitos... Dos jugadores del Real Madrid y del Barcelona encabezan la alineación de oro

Vídeo | Abou Treika da una sorpresa sobre la marcha de Salah... y cita a Klopp

Tras la debacle... Un nombre inesperado se acerca a la dirección de la selección italiana