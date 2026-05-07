Según Sky, el club de Hesse planea despedir al entrenador español a más tardar al final de la temporada. Incluso podría ser destituido de inmediato si el Eintracht pierde de forma contundente ante el BVB este viernes.
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Una cláusula especial lo abarata: Albert Riera, nuevo técnico del Eintracht de Fráncfort
Según Sky, lo mejor sería evitar «una escalada rápida». Separarse al final de la temporada resultaría «económico», pese a que el contrato dura hasta 2028. El Eintracht incluyó una «cláusula de rescisión» que permite la salida de Riera sin mantenerlo en nómina.
Según Sky, el club ya baraja cuatro candidatos: entre ellos, Matthias Jaissle, que acaba de ganar dos veces la Liga de Campeones de Asia con el Al-Ahli. Con el RB Salzburgo había logrado el doblete de liga y copa en Austria. En 2023 sorprendió al fichar por la Saudi Pro League.
Según Sky, pese a tener contrato hasta 2027, estaría dispuesto a volver a Europa. Hay interés de la Premier League y la Bundesliga, y el Eintracht ya lo contempla como opción.
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Albert Riera en el Eintracht de Fráncfort: ¿un fracaso anunciado?
Riera fichó por el Eintracht de Fráncfort hace menos de 100 días como sucesor de Dino Toppmöller. Desde el principio, admitió que no es una persona fácil. Varios compañeros lo confirmaron cuando el club lo contrató del NK Celje en febrero.
Los rumores de que el Eintracht se había traído un polvorín a casa se confirmaron pocos meses después. Ahora, dicen que Riera está enfrentado a varios jugadores clave; hace poco se habló de un choque con el delantero Jonathan Burkardt.
Desde su llegada han surgido numerosos rumores sobre su gestión. «Todo son tonterías», explotó en una rueda de prensa que evidenció su mala relación con los medios. Los resultados tampoco avalan su labor. En doce jornadas de Bundesliga ha sumado 1,33 puntos de media: cuatro victorias y cuatro derrotas. La Conference League sigue a un punto, pero su salida parece inevitable.
El propio Riera se mostró combativo antes del partido del viernes contra el BVB: «No me preocupo por mi futuro, eso no es importante. Lo único que cuenta es el equipo y sumar puntos en estos dos partidos», declaró el jueves el técnico de 44 años. Sin embargo, sabe «perfectamente cómo funciona este oficio. Me digo a mí mismo: Albert, si no ganas lo suficiente, que gane otro. Así es».