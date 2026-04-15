Una cláusula especial en su nuevo contrato permite que Nico Schlotterbeck pueda fichar por otro equipo el próximo verano

Sky Sport informó que el Bayern de Múnich está interesado en el defensa de 26 años, pero no puede pagar su cláusula este verano.

El viernes pasado renovó hasta 2031, pero incluyó una cláusula de rescisión activable tras el Mundial de 2026.

Los clubes que pueden acogerse a ella son Liverpool, Real Madrid y un tercero aún por definir. Ambos equipos buscan refuerzos defensivos: en Anfield, Ibrahima Konaté debe renovar y el futuro de Virgil van Dijk es incierto. En el Real Madrid, Antonio Rüdiger y David Alaba están en su último año de contrato y las lesiones de Éder Militão generan dudas.