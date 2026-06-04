Una charla con Vincent Kompany fue decisiva. El FC Bayern habría alcanzado un acuerdo con el jugador deseado. ¿Se concretará pronto el primer fichaje estrella?

Según estas informaciones, Brown y el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, han mantenido conversaciones muy positivas y ya habrían acordado un contrato hasta 2031.

El Bayern ya contactó con el Eintracht, pero aún no hay acuerdo: el club de Frankfurt pide hasta 60 millones de euros por el lateral, cifra que podría truncar la operación.

El jugador de 22 años tiene contrato con el Eintracht hasta 2030. Al ser preguntado sobre un posible traspaso a la Säbener Straße, Brown se mostró cauto: «Me siento superbien en Fráncfort, también en la ciudad, tengo amigos allí. Me he adaptado muy bien, lo estoy pasando muy bien», afirmó.