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Una campaña viral ha llevado a Tim Payne, el jugador «menos conocido» del Mundial, a alcanzar 2,5 millones de seguidores en Instagram
Un defensa se hace famoso de la noche a la mañana
El internacional neozelandés Payne ha disparado su popularidad en redes gracias a una campaña promocional de la influencer argentina Valen Scarsini, conocida como «elscarso». Ella se fijó en el defensa del Wellington Phoenix tras investigar a los participantes más desconocidos del torneo. El reto viral hizo que sus seguidores en Instagram saltaran de menos de 5.000 a más de 2,5 millones y siguen creciendo, superando el alcance digital conjunto de iconos nacionales y líderes políticos.
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Un influencer explica una campaña viral
Scarsini movilizó a su comunidad digital con un vídeo en TikTok e Instagram que superó los seis millones de visualizaciones. Tras analizar todos los equipos del Mundial, invitó a los aficionados a apoyar al veterano lateral Tim Payne, el menos conocido:
Tim Payne es defensa y tiene una tarea muy difícil: ayudar a Nueva Zelanda a ganar su primer partido en la Copa del Mundo. Nunca han ganado uno. ¿Qué hay que hacer para ser el héroe de la Copa del Mundo? Primero, seguir a Tim Payne. Voy a etiquetarlo. Inundad sus publicaciones con «me gusta» y comentarios. Mencionen a Tim Payne en todas partes y hagan vídeos que alimenten su leyenda. Si tienen el álbum del Mundial, suban una foto con su calcomanía».
Payne expresa su inmensa gratitud
La repentina avalancha de interacciones digitales facilitó un contacto directo entre el futbolista profesional y el creador de contenidos. Desde el centro de entrenamiento de Nueva Zelanda en Florida, Payne primero envió un mensaje privado y luego publicó un vídeo de respuesta oficial para su nueva audiencia global: «Me preguntaba por qué se estaban volviendo locas mis redes sociales y encontré tu publicación, tío. ¡Te agradezco el cariño! Gracias, hermano.
«Disculpa mi español, sigo practicando en Duolingo. Solo quiero agradecerte de corazón, Valen; han sido 48 horas locas. También estoy agradecido por representar a mi país en este Mundial y por el cariño que recibo de todo el mundo. Muchas gracias».
- AFP
Nos espera una prueba por grupos histórica
Payne vuelve al fútbol de competición mientras Nueva Zelanda cierra su concentración previa a una exigente fase de grupos. La selección peor clasificada debutará ante Irán en el SoFi Stadium el 16 de junio, y luego se medirá a Egipto y Bélgica. Tras una sólida eliminatoria, el lateral de 32 años busca ayudar a los All Whites a lograr su primer triunfo en una fase final del Mundial.